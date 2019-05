Openluchtzwembad en Grijpskerk al vijftig jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden

Het is feest in Grijpskerk, want het is vijftig jaar geleden dat openluchtzwembad de Griffioen werd geopend. En die mijlpaal wordt deze week uitgebreid gevierd in het dorp, met onder meer spelletjes, zwemwedstrijden en een slotfeest.

Dat het zwembad vijftig jaar geleden van de grond kwam, was destijds zeker geen vanzelfsprekendheid. Er waren namelijk al de nodige zwembaden in de regio en daardoor liep de gemeente niet meteen over van enthousiasme om ook in Grijpskerk een zwembad te openen.

Inzamelingsactie

'Maar er gingen een aantal mensen in Grijpskerk langs de deuren om geld op te halen en na drie maanden was er al voldoende ingelegd. De gemeente sprong uiteindelijk ook nog bij, en zo kwam het zwembad er', vertelt Klaas Kuperus.

Hij is al 32 jaar betrokken bij het wel en wee van het zwembad, dat volgens hem een belangrijke voorziening in het dorp is. 'Vooral kinderen beleven er veel plezier. En dan hebben we ook nog de hele vroege vogels, die vaak al een kwartier voor de opening in de rij staan om hun baantjes te trekken.'

Leren zwemmen

De 86-jarige Eelkje Rozema is één van zwembadbezoekers van het eerste uur. 'Ik was altijd doodsbenauwd voor water, maar heb met mijn twee oudste zonen mijn zwemdiploma gehaald. Mooi hè? Ik zwem vaak zo'n twintig minuten, dan wordt het wel wat.'

Het vijftigjarige jubileum wordt zaterdag afgesloten met een slotfeest. De band Broodnuchter treedt dan op en zorgt voor een vrolijke noot. Kuperus: 'En in die band zitten allemaal jongens uit Grijpskerk, die hier ook hebben leren zwemmen. Toepasselijk toch?'