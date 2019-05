Schadeopnemer spoorloos: 22 dossiers moeten opnieuw worden opgenomen

Een deskundige die namens de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) bij mensen thuis een schadeopname doet, is met de noorderzon vertrokken. Niemand weet waar de man is en waar de 22 dossiers zijn.

De man werkte voor het schade-expertisebureau CED. De deskundigen komen uit heel het land. De Tijdelijke Commissie huurde de man via CED in voor de schadeopnames. Hij had 22 schadedossiers in beheer op het moment van zijn verdwijnen in december vorig jaar.

Niet te bereiken

'Hij heeft 22 schadedossiers opgenomen, maar daarna meldde hij zich niet meer en was hij niet te bereiken', vertelt een woordvoerder van de TCMG. 'De schadeopnames waren ook niet te vinden.'

Normaal gesproken worden de gegevens die een schadeopnemer invult op zijn tablet, daarna ingevoerd in de computer. Dat is hier niet gebeurd. Het is volgens de Tijdelijke Commissie wel duidelijk dat de gegevens van mensen niet op straat zijn komen te liggen.

'Hij heeft niet meer ingelogd en de data was gecodeerd', aldus de woordvoerder. De TCMG heeft wel melding gedaan van het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe opname

De 22 mensen wiens schadedossier is verdwenen, hebben allemaal een brief gekregen van de Tijdelijke Commissie. Hun schades moeten nu opnieuw worden opgenomen, voor zover dat al niet gedaan is.

Persoonlijke omstandigheden

Privéproblemen zijn volgens operationeel directeur Roel Govaert van CED de oorzaak van het verdwijnen van de man. 'Veel meer kan ik er niet over zeggen. Wij vinden het net zo vervelend als ieder ander.' De man werkt niet meer voor CED.