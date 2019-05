Drs vijfje slaat hard terug in play off om landstitel

Sharon Luttmer en Annebel ten Broeke scoorden elk twee keer.

Vorige week werd er in eigen huis met 3-0 verloren. Daardoor staat het nu 1-1 in de best off three. De derde wedstrijd is opnieuw in Rotterdam. TPP heeft thuisvoordeel in de serie omdat het team hoger eindigde in de reguliere competitie.

Als Drs Vijfje wint, pakt de ploeg van coach Teuny Bosma de dubbel. Een paar weken geleden werd de bekerfinale gewonnen.