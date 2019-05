Toonkamer geopend met oer-Groningse Fongers-fietsen

Het is geen mini-museum en je kunt er alleen op afspraak terecht, maar het is wel een van de leukste verzamelingen van Groningen: de Fongers Toonkamer van Jos Rietveld.

Al in zijn jeugd werd de Groninger Rietveld gegrepen door het 'rijwielmerk' Fongers. Een Gronings bedrijf met een mooi product. De laatste vijftien jaar heeft hij zo'n twintig gerestaureerde Fongers fietsen verzameld die een doorsnee laten zien van de productie van dit oer-Groningse bedrijf tussen 1900 en 1970.

Albert Fongers

De fiets zoals we die nu kennen is een Britse uitvinding uit het eind van de negentiende eeuw. Al snel werd deze vinding overal in Europa gekopieerd. De smid Albert Fongers uit Warffum begon in 1884 met de productie van fietsen in zijn smederij aan het Nieuwe Kerkhof in de stad Groningen. Deze smederij groeide snel uit tot een fietsenfabriekje, dat weer uitgroeide tot een modern bedrijf dat in 1897 verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Hereweg in Stad.

Op bestelling en op maat

Naast Fongers waren er nog meer fietsenfabrikanten in Groningen, zoals Gruno en Veeno in Bedum. Maar Fongers specialiseerde zich in kwalitatief hoogwaardige en dure fietsen die vaak op bestelling en op maat voor de klant werden gemaakt. De politie, het koinklijk huis, het Nederlands-Indisch leger; allemaal reden ze op Fongers-fietsen. Er zijn dan ook relatief veel van deze fietsen bewaard gebleven en ze zijn erg populair bij verzamelaars.

Toonkamer

Rietveld heeft nu in zijn huis een Fongers Toonkamer ingericht. 'Dat hadden ze vroeger in de fabriek ook: een toonkamer. En eigenlijk is dat het oude en juiste woord voor wat we tegenwoordig een 'showroom' noemen.

Het pronkstuk is een damesfiets uit 1901. 'Dit is de oudste bewaard gebleven Fongers damesfiets die nog bestaat', aldus Rietveld. Naast fietsen heeft Rietveld ook veel onderdelen, foto's en reclamemateriaal van Fongers.

Niet failliet

De Fabriek stopte in 1970 met de productie. 'Uit eigen beweging. Het verhaal dat ze failliet zijn gegaan, klopt niet', zegt Rietveld. 'Ze zijn gestopt, omdat ze erachter kwamen dat er geen behoefte meer was aan dit soort hoogwaardige fietsen.'