Koe Romijn 819 bereikt mijlpaal: 134.000 liter melk

Het is een prachtige setting: een groene grasmat, statafels en een grote groep vrienden en familie staan klaar voor de huldiging van Romijn 819. Deze koe is 14,5 jaar oud en heeft een mijlpaal bereikt. Romijn 819 heeft namelijk 10.000 kilogram vet en eiwit geproduceerd. Dat is goed voor 134.000 liter melk.

Ter vergelijking: een gemiddelde koe wordt 6,5 jaar oud en produceert 30.000 liter melk.

Ik heb echt wel eens gedacht: we verkopen de hele boel en we stoppen ermee, want het gaat niet meer Lowie van der Burg - melkveehouder

Niet eenvoudig

Lowie van der Burg en zijn zoon Bart proberen de koe in het gareel te houden. Maar dat is nog een hele klus. Zoon Bart is tijdens het speechen van verschillende collega's, leveranciers, vrienden en familie dan ook aan het aftellen. Want koe Romijn 819 stormt er een aantal keren vandoor.

Zichtbaar emotioneel bedankt Lowie iedereen voor de komst naar de boerderij. 'We hebben een moeilijke periode achter de rug en ik ben ontzettend trots dat wij het als gezin gered hebben samen', vertelt hij. 'Ik heb echt wel eens gedacht: we verkopen de hele boel en we stoppen ermee, want het gaat niet meer. Maar dat we hier zo met zijn alleen staan, dat is prachtig.'