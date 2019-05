Warming-up: FC Groningen - Vitesse

Op deze zaterdag wordt dan eindelijk de sorbet geserveerd, want FC Groningen mag om kwart voor negen aftrappen voor de play-offs om Europees Voetbal. Het welbekende toetje. Hoe groot de honger nog is zal moeten blijken.

Danny Buijs kan in ieder geval aanschuiven, want het seizoen eindigt dus niet na het hoofdgerecht. Hoe het toetje zal smaken en of het bij twee toetjes blijft weten we dinsdag. Feit is dat de dessertkaart aan de selectie van FC Groningen wordt gegeven als een beloning op zich is.

De vorm: FC Groningen

De spelers van FC Groningen wisten niet helemaal hoe ze zich moesten voelen na de verloren wedstrijd tegen Emmen. De play-offs waren bereikt, maar Groningen had een ontzettend matige wedstrijd achter de rug tegen de promovendus. Dus in plaats van een klein feestje te vieren, stapten de spelers toch enigszins teleurgesteld in de bus.

Toch mag Groningen trots zijn op de prestatie die ze naar de winterstop hebben geleverd. Heeft Groningen een play-off ploeg? Rond de klok van half elf kan een antwoord worden gegeven.

Jeff Chabot is er in ieder geval niet bij. De verdediger heeft nog teveel last van een blessure. Zijn plek achterin wordt ingevuld door Samir Memisevic. Danny Buijs wilde vrijdag nog niet teveel kwijt over de opstelling. Er moeten in ieder geval keuzes worden gemaakt. Mag Tom van de Looi het opnieuw proberen naast Ludovit Reis? Start Mimoun Mahi wederom vanaf de linkerkant? Starten Paul Gladon en Kaj Sierhuis weer samen in de spits of moet één van de heren plaatsnemen op de bank? Tegen Emmen had FC Groningen veel te weinig diepgang. Een speler als Mahi heeft dat wel in zich, maar hij kan van die kwaliteit meer gebruik maken als spits, dan als linksbuiten. Bel Hassani heeft een steekpass in huis, maar kan geen negentig minuten spelen.

De vorm: Vitesse

Vitesse is op de vijfde plaats geëindigd in de eredivisie. Scoren doen de Arnhemmers veelvuldig de laatste maand. Het team van Leonard Sloetski scoorde maar liefst vijftien treffers in de laatste vier wedstrijden. FC Groningen had voor vijftien doelpunten, veertien wedstrijden nodig. En in Arnhem zijn ze ook gelukkig met het herstel van spits Tim Matavz. De aanvaller is klaargestoomd voor de play-offs na een langdurige blessure, en kan deze zaterdag ook spelen.

Vitesse won de laatste twee wedstrijden van de competitie en zal dus vol vertrouwen afreizen naar Groningen. De Arnhemmers zijn volgens FC Groningen trainer Danny Buijs ook de grote favoriet voor het winnen van de play-offs.

Waar moeten we op letten?

Het zal waarschijnlijk geen flitsende of spectaculaire wedstrijd worden. FC Groningen zal waarschijnlijk spelen vanuit een defensieve organisatie. Het zou zo maar kunnen dat Vitesse het meeste van het balbezit heeft en Groningen daar op gaat anticiperen. Hoe het dus bij FC Groningen gaat staan is nog even afwachten, maar dit zijn in ieder geval wel de wedstrijden waar de 'toppers' moeten uitblinken. Mimoun Mahi en Ritsu Doan zijn twee spelers die Danny Buijs altijd opstelt als ze fit zijn. En dat zijn ze. Mahi weliswaar niet voor negentig minuten, maar hij zal vanavond het grootste deel van de wedstrijd op het veld staan.

Historie

Voor het gemak pakken we alleen even de historie erbij qua play-off voetbal tussen FC Groningen en Vitesse. In 2014 stonden beide teams ook tegenover elkaar in een tweeluik. FC Groningen was toen de grote winnaar. In Groningen werd het 1-0 en in Arnhem won FC Groningen maar liefst met 1-4.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen - Vitesse begint om 20.45. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 20.00 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Jan Veenhof is de analist.

Blessures/schorsingen

Chabot (twijfel)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Bruns, Mahi, Doan; Gladon en Sierhuis.