Straks live: Buijs kiest voor Bruns en Warmerdam; Van de Looi en Gladon op de bank

Tegenstander is Vitesse, vanavond de heenwedstrijd in het HCM-stadion. Ondanks de nederlaag tegen FC Emmen kunnen de groen-witten toch met vertrouwen de play-offs ingaan. De Groningers hebben in de tweede seizoenshelft de minst gepasseerde verdediging en pakten in een prima reeks dertig punten. Gevoegd bij de vijftien van de eerste seizoenshelft was het net voldoende om zich te plaatsen voor het positieve 'toetje' van het seizoen.

In balans

In de competitie waren beide ploegen eveneens aan elkaar gewaagd. FC Groningen ging op de eerste speeldag weliswaar met 5-1 hard onderuit, maar de terugwedstrijd in Groningen eindigde in een 2-1 overwinning voor de ploeg van coach Danny Buijs door een doelpunt vlak voor tijd van invaller Mo El Hankouri.

Liveblog

Verschaft FC Groningen zich een goede uitgangspositie voor de return van aanstaande dinsdag in Arnhem of slaat Vitesse de eerste slag? Volg het wedstrijdverloop via onderstaand liveblog:

De opstellingen

FC Groningen

(4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Doan, Bruns, Reis, Warmerdam; Mahi, Sierhuis.

Vitesse (4-3-3)

Pasveer; Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Ødegaard, Serero, Bero; Foor, Buitink, Linssen.

Scheidsrechter: Dennis Higler

#grovit