Klaas Drewel fluit vier keer in drie dagen

De gehaktbal na afloop liet Klaas Drewel schieten. Maar in één teug klokte hij een half flesje bier weg in de bestuurskamer van VVS in Oostwold. De scheidsrechter was zichtbaar moe na z'n rentree.

'Ik word er niet heet of koud van. Als het moet doe ik dit nog gewoon. Ik heb het niet moeilijk gehad. De spelers hadden het moeilijker dan ik met dit weer.'

De 55-jarige Drewel floot vijftien jaar geleden voor het laatst in de standaardklasse. Fysieke ongemakken deden hem besluiten te stoppen. Maar hij is van grote waarde voor zowel VVS als Midwolda.

Tegenstander niet blij

Het duel tussen VVS en Wagenborger Boys zou om half drie beginnen. Maar alles wat er was, geen scheidsrechter. De door de KNVB aangewezen arbiter kwam niet opdagen. De reden bleef de hele middag onduidelijk. Meteen waren de ogen gericht op Klaas Drewel. Clubscheidsrechter van zowel VVS als MOVV, maar ook elftalleider van VVS.

En dat lag gevoelig bij de tegenstander. In eerste instantie weigerde Wagenborger Boys om te gaan spelen. De regels schrijven echter voor dat er hoe dan ook gevoetbald moet worden als er een scheidsrechter aanwezig is die z'n papieren heeft.



Het gaat je wel in de benen zitten. Maar als je ervaring hebt dan lukt alles Klaas Drewel - scheidsrechter

Drewel beloofde neutraal te gaan fluiten en dus toog Drewel naar Midwolda om zijn scheidsrechterskloffie te halen. Om even over drie floot hij de wedstrijd in gang.

Jongens, meisjes en 35+-vrouwen

'Het was mijn vierde wedstrijd in drie dagen tijd.' vertelt Drewel na afloop. 'Dat gaat je wel in de benen zitten. Maar als je ervaring hebt dan lukt alles. Dat heb je vanmiddag wel weer gezien.'

Donderdag floot hij een wedstrijd van een jeugdelftal van MOVV, vrijdag stond hij als leidsman binnen de lijnen bij de 35+-vrouwen van MOVV en zaterdagmorgen leidde hij een duel van het meisjesteam van VVS in goede banen.



Ik scheld dan even, dan zijn ze wel weer rustig Klaas Drewel - scheidsrechter

En hij kent ook geen problemen tijdens het duel in de vijfde klasse E. Even is er wat tumult rondom een toegekende strafschop aan VVS. 'Ze wilden even beginnen toen, maar ik kan dat altijd goed indammen. Ik scheld dan even naar de spelers en dan zijn ze wel weer rustig.' is hij stellig.



Neutraal gevloten

'Zijn' VVS wint met 3-0, maar dat was zeker niet omdat Drewel partijdig was. 'Als je fluit moet je neutraal blijven. Het heeft niet aan mij gelegen dat Wagenborger Boys verloren heeft. Ik kan me niet herinneren dat ik een foute beslissing heb genomen waar een doelpunt uitgekomen is.

Volgende week zit Klaas Drewel weer op de bank als elftalleider tijdens de uitwedstrijd tegen Stedum. 'Ik hoop dat de scheidsrechter dan op komt dagen. En mocht dat niet het geval zijn dan zien we wel weer.'

