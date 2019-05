Buijs: 'Ik ben blij dat we echt goed voetbal hebben laten zien'

'Vanaf dan en tot de 70e minuut heb ik echt sterk voetbal van de ploeg gezien. Goede aanvallen, veel kansen. Die tegentreffer valt wat ongelukkig, maar alle credits voor de ploeg vandaag. Sergio Padt houdt ons ook nog op de been met die kans van Serero. Het zou onterecht zijn geweest de 2-2, maar dat is ook voetbal,' legt Buijs uit.

Publiek geniet

'We gaan echt met een goed gevoel naar Arnhem nu. Als je dit kunt brengen kan ik daar alleen maar heel trots op zijn. Ik denk dat het publiek heeft kunnen genieten van ons spel. Ik geef mijn team vanavond een 7,5.'

Goed spel

Aanvoerder Mike te Wierik kwam in de tweede helft hard terecht op zijn schouder, maar kon gelukkig doorspelen. 'Deze wedstrijd komt qua goed spel wel in de buurt, Feyenoord thuis was nog niet iets beter denk ik. Compliment aan Thomas Bruns en Django Warmerdam. Die hebben lang niet gespeeld en het vanavond heel goed ingevuld.'

Tekort

Op basis van de kansen deed de thuisploeg zichzelf tekort met 'slechts' een 2-1 overwinning. 'Ja we hadden er drie of vier kunnen maken, maar het had ook 2-2 kunnen zijn met die kans van Serero. We kunnen met deze stand niet in slaap sukkelen zoals tegen Zwolle. We kunnen gewoon doorgaan, maar zijn er nog lang niet,' besluit Te Wierik.

Team geholpen

Mimoun Mahi wil zijn carrière bij FC Groningen graag afsluiten met een goed resultaat in de play-offs en belangrijk zijn voor de ploeg. 'Ik ben blij dat ik weer een doelpunt heb kunnen maken en het team heb geholpen. We voetbalden met heel veel dreiging en wonnen terecht. Ik speelde op mijn favoriete plek, dat kon je zien denk ik.'

Eerste basisplaats

Het was een tijdje geleden dat Django Warmerdam weer eens in de basis mocht staan. 'Het is heerlijk om weer te spelen. Ons team speelde ook echt goed vanavond. Mijn blessure duurde iets langer dan verwacht. Soms is dat lastig en frustrerend. Daarom ben ik extra blij dat ik hier nu zo kan staan.'

