Groningers interviewen veteranen tijdens Liberation Tour

Een wandelroute van Londen naar Berlijn over de wegen waar 75 jaar geleden de bevrijders langs trokken. Dat is in het kort de 'Liberation Route'.

Om aandacht voor deze bijzondere wandelroute te vragen, gaan de Groningers Joël Stoppels en Hink Jan Apotheker deze route het komende jaar in delen lopen. Ze interviewen daarbij veteranen en historici.

Niet in één keer

Zondagochtend vertrokken ze met een busje vol camera-apparatuur naar Londen om daar maandag te starten met het eerste deel van de route die naar Portsmouth aan de kust zal voeren.

'Het is niet de bedoeling om de hele route in een keer af te leggen', zegt Hink Jan Apotheker. 'Na Portsmouth gaan we eerst naar huis, maar op 3 juni pakken we de tocht weer op in Normandië. Want dan is het 75 jaar geleden dat daar de invasie plaats vond.'

Reis volgen

'We hopen dat we zoveel publiciteit genereren dat mensen de route zelf ook gaan lopen', zegt Apotheker. Iedereen kan de reis volgen via Instagram, Facebook and Twitter met als hashtag #europeremembers.

[YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=6immb0jN_tc]