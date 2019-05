Vissers kunnen zes weken geen garnalen verkopen: 'Dat wordt stoer'

'Twee keer drie weken geen garnalen vissen. Dat wordt wel even 'stoer'. Het is ook wel extreem. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we om deze reden en zo lang stilliggen.'

Dat zegt garnalenvisser Henk Buitjes uit Zoutkamp.

Grote voorraad

Vanaf vandaag nemen handelaren drie weken lang geen garnalen af van vissers. 'En in juli ligt de handel nog een keer drie weken stil', vertelt Buitjes.

De reden van de afnamestop is de enorme hoeveelheid garnalen die op voorraad ligt. Directeur Matthijs van der Ploeg van de visafslag in Lauwersoog: 'Die voorraad moet niet nog groter worden, want dan dalen de prijzen.'

Ramadan

De afnamestop valt tijdens de ramadan. 'Negentig procent van de garnalen wordt gepeld in Marokko', legt Van der Ploeg uit. 'Maar de peldames werken niet tijdens de ramadan. Dan zouden de voorraden nog groter worden.'



Ik moet maar rondkijken of er ander werk is Henk Buitjes - garnalenvisser

Machinale pellerij

Dit leidt tot verdeeldheid onder de garnalenvissers. 'De machinale garnalenpellerij op Lauwersoog pelt niet in Marokko en heeft ook geen voorraad. Daar pellen ze altijd dagvers. Die pellerij heeft vaste leveranciers en die vissers kunnen hun garnalen dus wel kwijt. Dat geeft veel spanning in de vloot', vertelt Van der Ploeg.

Op de tanden bijten

Ondertussen bereidt Buitjes zich voor op drie weken vaste wal. 'Ik probeer of ik wat gepland onderhoud aan mijn schip naar voren kan schuiven, maar de scheepwerven hebben het nu natuurlijk ook druk. Ik moet maar rondkijken of er ander werk is. We moeten gewoon even op de tanden bijten en hopen dat we deze periode doorstaan.'

