Het 'kraakpand' van Jarno en Hendrika

'Gekraakt door Jarno en Hendrika', pronkt op een huis in Marum. 'Wat is daar aan de hand?' Het team van Expeditie Grunnen gaat op onderzoek uit.

'Nee joh, dat is gekkigheid', kan buurvrouw Ineke Visser vertellen. 'Ze hebben het huis gekocht en dat het gekraakt is, dat is volgens mij gekkigheid van hun vrienden.'

Opa en oma

Na een kort belletje komen Jarno Kuiper en Hendrika Boersma eraan. 'Gekkigheid van jullie vrienden?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher aan het stel. 'Nee, dat is een geintje van opa en oma', vertelt Hendrika. 'Je verwacht dit soort streken van je kameraden, maar het waren toch echt opa en oma.'

Jarno en Hendrika hebben net een dag de sleutel van hun nieuwe huis. 'Mogen we een kijkje nemen?', vraagt Bosscher. Het team krijgt een rondleiding door het nieuwe stulpje van het stel.

Nieuwe plek voor het gezin

'En dit wordt de nieuwe plek voor het gezin?', vraagt Bosscher terwijl hij doelt op de bolle buik van Hendrika. 'Ja, ik ben nu halverwege, daarvoor willen we het eigenlijk wel klaar hebben', vertelt Hendrika. Bosscher vraagt zich af of dat gaat lukken, maar Jarno is vastberaden: 'Dat gaat lukken, we hadden de vloer beneden er al in een middagje uit.'

Moeilijke huizenmarkt

'We zijn heel blij dat we nu een plekje hebben; we wonen nu nog bij onze ouders', vertelt Hendrika. Het was nog best moeilijk het stulpje te bemachtigen.

'We hoorden achteraf dat onze huidige buurjongen ook een bod had gedaan, maar wij hadden meer geboden', weet Hendrika te vertellen. 'Wil je nog wat zeggen tegen de buurjongen?', zegt Bosscher, terwijl hij naar de camera wijst. Hendrika begint te grijnzen en steekt haar duim op: 'Bedankt hè!'

Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie toert vandaag, net als elk weekend onze provincie door, op zoek naar het weekendgevoel van de Groninger.