Be Quick verzuimt lijfsbehoud veilig te stellen

Arnout Bentum, met nummer negen, kopt namens Be Quick de bal net over het doel van De Bataven (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Op de Esserberg werd met 1-2 verloren van concurrent onderin De Bataven uit Gendt. Hierdoor moet de ploeg van coach Steven Wuestenenk nog volop aan de bak in de laatste ronde van de reguliere competitie.

Be Quick staat op een elfde plek en kan nog op de dertiende plek terecht komen. Dan moeten de Groningers nacompetitie spelen om lijfsbehoud. De voorsprong op De Bataven is nu geslonken tot twee punten.

Afsluiter tegen SDO

De withemden sluiten de competitie af in Bussum tegen SDO dat nog zicht heeft op het kampioenschap. Een puntje was genoeg geweest voor de thuisploeg en in de eerste helft leek er weinig aan de hand te zijn.

Betere ploeg

Be Quick was de beter voetballende ploeg en kreeg via spits Arnoud Bentum een uitstekende kans om op voorsprong te komen. Hij schoot oog in oog met keeper Jeroen Wels echter hoog over. Aan de andere kant raakte Tim Waterink de buitenkant van de paal namens de bezoekers.

Tegengoal

Ook in de tweede helft leek Be Quick zich in ieder geval richting een puntendeling te voetballen tot de 68e minuut. Pepijn Lansbergen kopte een perfect aangesneden corner hard acher doelman Robert Smit en zo moesten de Groningers ineens in de achtervolging.

Horten en stoten

Dit lukt met horten en stoten omdat voorin het vizier niet op scherp stond. Toen Waterink tien minuten voor tijd de voorsprong van de gasten verdubbelde leek het duel beslist. Twan Nieboer scoorde vlak voor tijd nog tegen, maar zijn aansluitingstreffer kwam te laat.

Stand

Be Quick heeft 36 punten uit 29 duels, net als MSC dat afsluit tegen Silvolde. De Groningers hebben het nog in eigen hand, maar hebben dus die zware uitwedstrijd tegen SDO op het programma. De Bataven sluit af met het thuisduel tegen nummer vier op de ranglijst RKZVC.

