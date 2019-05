Piet van Dijken loopt zijn laatste Herestraat Helemaal (update)

Vanmiddag wordt de zeshonderdste aflevering van het OOG TV-programma 'Herestraat Helemaal' opgenomen. Edwin Pasveer belde Piet daarom vanochtend in 'Edwin op Noord'.

Hoe werd je wakker, Piet?

'Ik heb wel goed geslapen. Ik heb me er bij neergelegd. Het was ook mijn eigen beslissing. Ik vind zeshonderd een fenomenaal getal. Ik had bij vijfhonderd al zoiets van: misschien moet ik wel stoppen. Het is nu wel kloar om het op zien Grunnegers te zeggen.'



Heb jij iets met mooie, ronde getallen?

'In dit geval vond ik 600 keer 250 meter wel mooi. Ik heb precies 150 kilometer gelopen vanaf 1992. Dat is toch uniek?'

Wat was het meest memorabele moment in al die jaren?

'Ik heb twee echt memorabele momenten. De eerste was met Kees van Twist, in de periode dat hij directeur was van het Groninger Museum, dat een miljoenenschuld had. Kees lag daardoor zwaar onder vuur. Hij kwam er helemaal opgedoft aan, met een schitterende nieuwe brochure in de hand. Hij wilde eigenlijk alleen maar over kunst praten, en ik wilde alleen maar over geld praten. Tot aan het eind aan toe. Hij nam het wel heel sportief op. Op het eind sprak hij de memorabele woorden: Piet mienjong, hest een grote fout gemaakt. Je had de directeur van de bank moeten uitnodigen.'

De aflevering Herestraat Helemaal met Kees van Twist



'Het tweede moment was Hanneke Kappen die Piet interviewde. Zij deed mij na, had zich helemaal in mij verdiept en wás ook echt Piet. Ze stopte onderweg, liep heel dicht naast mij, hield mij vast enzo. Dat deed ze echt geweldig. Hanneke en Kees staan wel in mijn top-vijf.'

De aflevering Herestraat Helemaal met Marianne Timmer



Wilde iedereen meewerken aan het programma?

'Twee niet. Met Martin Koeman had ik een heel goede relatie, maar hij wilde niet meedoen aan Herestraat Helemaal. En Edwin Olde Riekerink (oud-speler van FC Groningen) wilde ook niet. Al die mensen om hem heen in de Herestraat, dat vond hij maar niks. Later heb ik het nog eens geprobeerd toen hij zaakwaarnemer werd. Maar hij wilde gewoon niet.'

'De rest heb ik allemaal gehad. Jochem Myjer, Johan Derksen, Mart Smeets, iedereen wilde. Ik heb ze altijd allemaal zelf benaderd. Dat is ook wel belangrijk geweest.'

De aflevering Herestraat Helemaal met Mart Smeets



Cabaretier Bert Visscher is vandaag je laatste gast. Hoe bereid je je altijd voor?

'Ik google die namen wel eens, maar voorbereiding is nooit mijn sterke kant geweest, haha. Bij Bert hoeft dat ook niet. De eerste vraag is altijd het belangrijkst. Als die goed is... Maar ik wil er niet te veel over zeggen, ik wil dingen niet weggeven.'

Wat wordt het allerlaatste shot?

'Daar hebben ze wel over nagedacht, maar ik vond het niet echt origineel. Normaal leg ik de gast een dilemma voor, waarna de gast rechts en ik links uit beeld loop. Nu was het idee dat ik terugloop in mijn lange regenjas, sjokkend de Herestraat in, verdwijn in de massa. Maar dat doet me te veel aan de dood denken.'

Wanneer is de laatste aflevering te zien?

'Donderdag 23 mei vanaf 17.30 uur. En daarna wordt het elk half uur herhaald.'

De aflevering Herestraat Helemaal met Arjen Robben



