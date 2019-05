Dit weekend was het weer raak, is er sprake van een overvalgolf in Stad?

Is er sprake van een overvalgolf(je) in de stad Groningen? Gemiddeld één keer in de maand is het raak: gedurende de afgelopen acht maanden werd er in Stad evenzo vaak een onderneming op gewelddadige wijze overvallen.

In de acht maanden daarvoor, was er volgens het nieuwsarchief van RTV Noord 'slechts' sprake van drie (gewapende) overvallen op ondernemingen.

Persoon met een wapen

Cafétaria 'Hof van Beijum' aan de Stoepemaheerd was afgelopen weekeinde de (voorlopig) laatste in de rij. Daar overviel zondagavond laat een persoon met een wapen de snackbar.

'Mijn medewerkster Melissa, die op het moment van de overval achter de balie stond, heeft slecht geslapen', zegt snackbar-eigenaar Hinnie Hielkema. De overvaller droeg een masker, kwam binnen met een pistool, en sprong over de balie. Daar begon hij meteen met het rukken aan de kassa.

'Sinterklaas is al voorbij'

Hielkema: 'Melissa dacht eerst nog aan een geintje. Zei iets van: 'Sinterklaas is al voorbij, hoor.' Het ging allemaal zo snel.'

De overvaller, die werd geregistreerd op haarscherpe bewakingsbeelden, vluchtte met de kassalade via de achteruitgang. Hoeveel er precies is buitgemaakt, durft Hielkema niet te zeggen. 'Gelukkig bleven Melissa, en een klant die op z'n patatje zat te wachten, ongedeerd.'

Twee keer doelwit

Een kleine maand eerder was Cafetaria Floresstraat het doelwit van een tweetal overvallers. Het zure was dat dezelfde snackbar in de Korrewegwijk halverwege februari ook al ongewenst bezoek kreeg van twee overvallers. In beide gevallen werden wapens gebruikt.

Officiële cijfers

De officiële cijfers van de politie bestrijden overigens dat er een toename is van het aantal overvallen in de stad Groningen. Volgens de politiestatistieken loopt het aantal overvallen eerder terug dan op. Daarbij moet wél worden aangetekend dat de politiestatistieken onder het kopje 'Overvallen' niet verder worden gedifferencieerd.

Politieteller

De politieteller staat in 2019 'pas' op vier geregistreerde overvallen. Dat is omgerekend precies evenveel als een jaar eerder: in 2018 werden er in de gemeente Groningen in totaal twaalf overvallen geregistreerd.

Op de lange termijn is er volgens de politiecijfers zelf een dalende lijn wat betreft het aantal overvallen zichtbaar. Van 24 en 26 in 2012 en 2013, naar 19 (2014), 21 (2015), 16 (2016) en 15 (2017).



Overzicht van de meest recente (laatste 8 maanden) gewapende overvallen op ondernemingen in Stad:

19 mei 2019.

Cafetaria Hof van Beijum aan de Stoepemaheerd in Beijum. Eén overvaller met een wapen. Buit: onbekend geldbedrag. Overvaller is ontkomen.

25 april 2019

. Cafetaria Floresstraat in de Korrewegwijk. Twee overvallers met meerdere wapens. Buit: onbekend geldbedrag. Overvallers zijn ontkomen.

14 februari 2019

. Caferia Floresstraat in de Korrewegwijk. Twee overvallers met minimaal één wapen. Buit: onbekend geldbedrag. Overvallers zijn ontkomen.

30 januari 2019

. Albert Heijn supermarkt aan de Stoepemaheerd in Beijum. Eén overvaller met een vuurwapen. Beelden van de overval werden vertoond op Opsporing Verzocht. De uitzending leverde negen tips op.

17 december 2018

. Shell tankstation aan de Zonnelaan in Paddepoel. Twee dertienjarige overvallers met een mes. De twee werden een maand later gearresteerd en veroordeeld tot zestig uur werkstraf.

1 november 2018

. Aldi supermarkt aan de Kajuit in Lewenborg. Twee overvallers met vermoedelijk twee vuurwapens. Buit: onbekend geldbedrag. Overvallers zijn ontkomen.

10 september 2018

. Natuurvoedingswinkel aan de Meeuwederweg in de Oosterpoortbuurt. Eén overvaller met een mes. Geen buit. Overvaller is ontkomen.

1 september 2018

. Snackbar aan de Helper Weststraat in Helpman. Drie overvallers, onder wie waarschijnlijk een meisje, met waarschijnlijk een vuurwapen. Buit: onbekend. De daders zijn ontkomen. In Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan deze zaak. De uitzending leverde elf tips op.

Op deze plaatsen werden ondernemeningen in Stad de afgelopen acht maanden overvallen.

Lees ook:

- Cafetaria in Stad beroofd, overvaller gevlucht

- Snackbar in Korrewegwijk opnieuw overvallen

- Cafetaria in Stad overvallen