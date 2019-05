'Als ons schoolplein rookvrij moet zijn, gaat de buurt daar last van krijgen'

Hoe zit dat eigenlijk op andere scholen in de provincie? RTV Noord deed een rondje. Van de scholen die we spraken handhaaft alleen Noorderpoort geen rookvrije schoolpleinen. De overige scholen voeren een strikt beleid.

Buurten gaan het merken

Voor het Noorderpoort is het heel lastig om alle schoolpleinen rookvrij te maken, laat woordvoerder Harry Bouma weten. 'Veel van onze scholen staan in de stad, als leerlingen van het schoolplein lopen, heeft de buurt er last van. Daar moeten we nog wat op vinden.'

'Aan de Verlengde Visserstraat in de stad hebben we een klein rookplekje op het plein. Als we dat weghalen, trekken leerlingen de buurt in. Dat gaat straks ook gebeuren als rookvrije schoolpleinen verplicht worden in 2020.'



Bij sommige vestigingen van het Noorderpoort lukt de handhaving van het rookverbod wel. 'In Stadskanaal is er om de school veel ruimte. Daar hebben we wel een volledig rookvrij schoolplein, omdat de buurt er geen last van heeft.'

'Verder handhaven wij ook niet, want er is nog geen concrete wetgeving momenteel. In augustus 2020 gaan wij handhaven. We hebben alleen nog geen idee wat voor sancties we eraan moeten hangen.'

Leerlingen tekenen schoolregels

Corrie Akkerman, gezondeschoolcoördinator bij Ubbo Emmius Winschoten, houdt haar schoolplein gemakkelijk rookvrij. 'Wij surveilleren op het schoolplein, gewoon door docenten en pauzewachten.'

Voor de leerlingen is het duidelijk dat er niet gerookt mag worden zolang ze in het zicht van de school staan. Bij Terra Winsum deed het probleem zich voor dat leraren in het zicht van de leerlingen rookten. Dat komt volgens Akkerman bij Ubbo Emmius Winschoten niet voor. 'Dat staat in de schoolregels, daar hebben de leerlingen voor getekend. Diezelfde regels gelden ook voor de leraren.'

'Schorsen gaat ons te ver'

Voor Boele Staal, teamleider praktijkonderwijs van het George Martenscollege, onderdeel van VO Eemsdelta, is het geen enkel probleem om het schoolplein rookvrij te houden. 'Wij houden gewoon toezicht. Bij ons is het hele schoolplein rookvrij.'

'Rookt een leerling op het schoolplein, dan mag die leerlingen een aantal pauzes niet op het schoolplein komen. Schorsen, zoals bij Terra Winsum, gaat ons te ver', laat Staal weten. Maar sanctioneren vindt Staal niet de beste oplossing. 'Wij gaan praten met de leerlingen, mochten we ze betrappen op het schoolplein. Dat werkt volgens ons beter.'



Om ervoor te zorgen dat jonge leerlingen helemaal niet op een schoolplein komen waar eventueel (stiekem) gerookt wordt, hebben de leerlingen die onder de vijftien jaar zijn een apart schoolplein waar ze ook niet zomaar af kunnen. 'Je moet de leerlingen beperken, ergens moet je een knip zetten.'

'Van onze leraren rookt er momenteel één', zegt Staal nadenkend. 'Maar die rookt uit het zicht van de school. Bij de sporthal.'

Soms stiekem in het fietsenhok

Harko Barla, directeur van het Dollard College afdeling Pekela, heeft ook een rookvrij schoolplein. 'Ons hele schoolplein is voor iedereen rookvrij.'

Volgens hem helpt een rookvrij schoolplein echt tegen rokende leerlingen. 'Het aantal leerlingen dat rookt is enorm afgenomen, al zijn er wel leerlingen die nog roken.' Soms proberen leerlingen stiekem in het fietsenhok te roken. 'Als we het zien in fietsenhok, dan zeggen we er wel wat van.'

Het helpt de school bij rookvrij houden van het schoolplein, dat er geen leraren zijn die roken. 'Wel is er ondersteunend personeel dat rookt. Die staan achter het schuurtje, uit het zicht.'

