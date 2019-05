'Het coalitieakkoord staat vol met vaagheden en weinig concrete acties'

Maandagochtend presenteerden de zes coalitiepartijen hun coalitieakkoord. RTV Noord vroeg de partijen uit de oppositie om een eerste reactie.

Zwaar teleurgesteld

De SP - de afgelopen vier jaar nog onderdeel van het college - is 'zwaar teleurgesteld' in het nieuwe coalitieakkoord. Met name rondom de gaswinning 'zal de strijd niet van dit college komen', aldus scheidend gedeputeerde Eelco Eikenaar van die partij.

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek (SP) noemt het coalitieakkoord een akkoord van inleveren. 'Het babbelt lekker door, met mooie volzinnen over algemeenheden, maar echt concrete punten staan er nauwelijks in.'

Draagvlak

Groninger Belang zit vooral met vragen over draagvlak. Dat is volgens fractievoorzitter Bram Schmaal onvoldoende gedefinieerd, met name als het gaat om de energietransitie.

'Tussen de regels door lees ik dat ze het er dan gewoon doordrukken', zegt hij. 'Maar wat doen we als provincie als de bevolking iets niet wil?'

Heilloze weg

PVV-voorman Ton van Kesteren begrijpt niet hoe met name de VVD en GroenLinks zo snel tot elkaar zijn gekomen. 'Normaliter zijn dat toch twee uitersten van elkaar, maar blijkbaar is het pluche voor de VVD zo belangrijk dat de partij alles inlevert. We zijn een heilloze weg ingeslagen in Groningen.'

Vaagheden en weinig concreet

De Partij van het Noorden noemt het coalitieakkoord een stuk 'waar bijzonder veel in staat', aldus fractievoorzitter Dries Zwart. 'Maar het staat wel vol met vaagheden en weinig concrete acties. Dat vinden we jammer. Hoe wil je het eigenlijk gaan doen? Een antwoord op die vraag ontbreekt.'

Zwart had liever ook een duidelijkere lijn gezien naar Den Haag. De zes coalitiepartijen zijn tenslotte allemaal landelijke partijen, waarvan vier ook nog eens in het kabinet zitten. 'Maar dat zien we niet terug in het akkoord.'



Wie onderhandelt straks met de minister over het aardgasdossier? Dat is nog wel een pijnpunt Johan ten Hoove - 50PLUS

Gematigd positief

De Partij voor de Dieren zegt 'gematigd positief' te zijn, na het lezen van het coalitieakkoord. 'De nadruk op de energietransitie is iets waar we heel blij mee zijn', zegt fractievoorzitter Ankie Voerman. 'Maar het akkoord is in het algemeen gericht op de economie. Die nadruk op de economie is voor ons de negatieve kant.'

Voerman heeft verder ook nog een kanttekening bij het gebruik van biomassa voor de opwek van elektriciteit. 'In dit akkoord wordt dat als normaal beschouwd, maar wij zijn daar faliekant op tegen.'

Verdeeldheid

Johan ten Hoove van 50PLUS ziet vooral verdeeldheid op het aardgasdossier. 'Dit onderwerp is verdeeld over vier gedeputeerden', zegt hij. 'Daardoor ontbreekt het aan één duidelijk aanspreekpunt. Wie onderhandelt straks met de minister? Dat is nog wel een pijnpunt.'

Ten Hoove ziet vooral een GroenLinks-stempel in het coalitieakkoord. 'Ik denk dat de VVD, ChristenUnie en D66 weinig terugvinden wat echt van hen is.'

Nog geen tijd

Forum voor Democratie is ook om een reactie gevraagd, maar de voorman van de grootste oppositiepartij heeft tot op heden nog geen tijd gehad om het coalitieakkoord te lezen.

