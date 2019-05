Nog steeds troep van MSC Zoe op zandplaten: 'Dit doet pijn'

Ze is verliefd op het gebied en daarom organiseert ze schoonmaaktochten op de Wadden. Het doet Nienke Dijkstra pijn in het hart dat de containerramp van begin dit jaar nog steeds zichtbaar is. Dit weekend heeft ze weer veel troep gevonden.

Zaterdag en zondag is Dijkstra bezig geweest op 'Het Rif'. Een zandplaat tussen Schiermonnikoog en Ameland. Bedrijven, maar ook andere belangstellenden, kunnen met Nienke mee. De tochten die ze organiseert zijn puur gericht op het schoonmaken van het wad.

Lampioennen en printplaten

'Printplaten, koelkastfrontjes, led-lampen, propellertjes en lampionnen. We vinden van alles. Hier liggen normaal zeehonden, en nu ligt dit er. De dieren kunnen zich hier heel gemakkelijk aan verwonden', vertelt Nienke Dijkstra. Volgens haar ligt er nog veel meer troep in de zee. 'Het is nog lang niet opgeruimd, ook al heeft men de indruk van wel. Dit is gewoon zo zonde voor het gebied. Dit doet pijn'.

Vrijwilligers aan het opruimen.



'Niet wachten op professionals'

Dijkstra wil graag meer doen en heeft hulp aangeboden aan Rijkswaterstaat. Maar daar komt ze volgens haar zelf van 'een koude kermis thuis'.

'Ik heb te horen gekregen dat ze hun eigen aannemer hebben en dan krijg ik de vraag of ik er überhaupt wel mag komen. En dat ze met professionele vrijwilligers werken', vertelt Dijkstra. Ze had graag gezien dat er door de beheerders van het gebied met gefaciliteerd wordt voor vrijwilligers om mee te helpen op te ruimen.

'Er zijn zoveel mensen die iets willen doen. Je moet dit niet laten liggen totdat professionals de tijd en het geld hebben om het op te ruimen.'



Nienke Dijkstra vindt een koelkast onderdeel.



Kwetsbaar gebied

Rijkswaterstaat laat weten dat ze met professionals werken omdat het om kwetsbaar en beschermd vogelgebied gaat. Ook vergt het gespecialiseerd materiaal om sommige troep op te ruimen. Een woordvoerder laat weten dat er al wel regelmatig met vrijwilligers is opgeruimd zoals bij de Rottums.

Klein groepje

Dijkstra is met een groepje van acht mensen bezig. 'Dit doen we bewust om de broedvogels niet te verstoren. We zijn ons bewust van de grenzen en komen ook zeker niet in verboden gebieden.'

'Ik ben er absoluut voor dat je het goed moet begeleiden. Het is niet niks voor niks een werelderfgoed. Ik zou het alleen heel mooi vinden dat als de mensen die graag willen helpen zich ergens kunnen melden. En dat er meerdere acties komen met een vaste structuur', vertelt Dijkstra.



Ik had wel verwacht wat tegen te komen. Maar dit? Verschrikkelijk wat dit doet met de natuur Yfke Zijlstra - Vrijwilliger

Eén van de vrijwilligers is Yfke Zijlstra. Ze komt uit Mijdrecht en heeft gehoord van de containerramp. Ze wilde iets doen omdat ze thuis ook veel in de natuur te vinden is. Ze zag dat Nienke de tochten organiseerde.

'Ik had wel verwacht wat tegen te komen. Maar dit? Dit is echt veel troep. Verschrikkelijk wat dit doet met de natuur. Wat een vervuiling.'

Meer dan 300 printplaten vonden de vrijwilligers. Maar ook veel andere troep en het is nog lang niet opgeruimd. Daarom komt Dijkstra zeker terug.