Groningen hoeft het Songfestival niet

Leeuwarden heeft al laten weten het Songfestival graag te organiseren. Onder meer Amsterdam, Den Haag en Maastricht zien het festival ook wel zitten. Groningen zal daarentegen geen poging doen om het Songfestival binnen te halen.

Het gemeentebestuur is nog niet in spoedberaad bij elkaar gekomen om de kandidaatstelling te bespreken. De fracties van de coalitiepartijen gaan in elk geval geen aanstalten maken om een bidboek in te dienen. Ze geven het geld liever uit aan andere zaken.

Andere prioriteiten

GroenLinks, de grootste partij in Groningen, heeft de kandidaatstelling wel besproken binnen de fractie. Een aantal weken geleden kwam het al ter sprake.

'Als Groningen er financieel beter voor had gestaan was het een ander verhaal geweest', zegt Mirjam Wijnja. 'We hebben nu zoveel andere vraagstukken waardoor het raar zou zijn als het Songfestival prioriteit zou krijgen.'

Miljoenenorganisatie

De afgelopen jaren waren de winnende landen tussen de 15 en 30 miljoen euro kwijt voor de organisatie.

Een bedrag dat bij elkaar wordt gebracht door onder meer de tv-omroep die het Songfestival organiseert, maar ook door de stad waar het evenement wordt gehouden.

'Leuk, maar duur'

PvdA-voorman Jullian Bushoff vindt de verwachte miljoenenrekening te gortig. 'Ik had er overigens nog niet bij stilgestaan om het hier te organiseren', laat Bushoff weten. 'Het is natuurlijk erg leuk om het hier te organiseren, maar het zit er gewoon niet in. We kunnen er simpelweg geen miljoenen voor uittrekken.'

Coalitiepartner ChristenUnie geeft het geld ook liever niet uit aan het Songfestival.

Groningen is te klein

Ook D66 zal geen ruimte zoeken in de begroting voor het Songfestival. Fractieleider Berndt Benjamins vraagt zich bovendien af of Groningen de organisatie wel aankan.

'Ik denk dat we de hotelcapaciteit niet hebben. Nou heb ik eerlijk gezegd geen goed beeld van de omvang van het evenement, maar ik denk dat we qua ruimte in Groningen te krap zitten. Ook vrees ik dat Martiniplaza niet groot genoeg is. Daarnaast is er ook geen ruimte in de begroting voor het binnenhalen van het Songfestival', meent Benjamins.

Provinciaal geld?

Financieel draagvlak is er dus niet bij de gemeente Groningen. Hoe zit dat dan bij de provincie Groningen? Beoogd gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) is de aangewezen persoon om het festival binnen te halen, gezien haar toekomstige portefeuille.

Wulfse moet vooral erg hard lachen als haar de vraag wordt voorgelegd. 'De begroting moet nog gemaakt worden, maar misschien heeft gedeputeerde Staghouwer nog een gaatje voor een paar miljoen?'

Huidig gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) moet ook hard lachen als de kandidaatstellingsvraag wordt voorgelegd. Hij vraagt zich zelfs hardop en lachend af of de vraag een serieuze vraag is.

'Niet zomaar een paar miljoen'

'Het is natuurlijk een prachtige kans voor Nederland, vooral economisch', zegt Staghouwer als hij is uitgelachen.

'Maar ik kan hiervoor niet zomaar een paar miljoen op het tapijt vegen. We willen graag ondersteunen waar kan, maar daar blijft het bij. Die miljoenen hebben we niet op de plank liggen.'

