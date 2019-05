Katten vergiftigd in Groninger Professorenbuurt: 'Ik hoopte dat het toeval was'

Onrust bij kattenbezitters in de Professorenbuurt in Groningen. Drie katten zijn daar de afgelopen weken vergiftigd.

'Mijn maag keert zich om, en dan heb ik nog geeneens gif binnen gekregen', zegt verslaggever Jetta Post op Radio Noord tegen Loes Gankema, een van de getroffen baasjes. Gankema vond haar kater Jari maandagochtend in de brandgang achter haar huis aan de Oppenheimstraat.

Hij lag onder een schutting in de brandgang, bijna levenloos Loes Gankema - Eigenaar vergiftigde kat

Bijna levenloos

'Vanochtend kwam 'ie niet thuis. We hadden meteen het idee dat er iets niet klopte. Hij lag onder een schutting in de brandgang, bijna levenloos. Zijn koppie bewoog nog wat, maar daar is ook alles mee gezegd. Hij is nu bij de dierenarts, hij leeft nog. Meer kunnen ze nu nog niet zeggen.'

Wat Gankema en haar buren vooral zorgen baart, is dat Jari niet het enige slachtoffer is. 'Onze beide buurkatten zijn zes weken geleden ook vergiftigd. Eentje leeft nog, maar is dagen bij de dierenarts geweest. De ander heeft het helaas niet gered.'

Vergiftigd eten

'Ik had eerst nog de hoop dat het toeval was. Maar nu onze kat ook is vergiftigd, lijkt het er heel erg op dat iemand de katten bewust probeert te doden', stelt Gankema.

Ze heeft het vermoeden dat de dader daarbij gebruik maakt van vergiftigd eten. 'We vonden zojuist nog een kippenbotje. Het moet natuurlijk iets zijn dat zo lekker is dat katten het helemaal willen opschrokken. Van een beetje gif ga je niet dood.'

Aangifte

Gankema gaat binnenkort aangifte van de vergiftiging doen. Haar beide buren hebben dit eerder al gedaan. Ze heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor het leed.

'In de buurtapp staan geen meldingen over mensen die zich ergeren aan katten of overlast hebben. Was het maar zo. Dan kunnen we het erover hebben en er wat aan doen. In de app krijg ik nu wel tientallen berichtjes van mensen die hun medeleven tonen en hun kat nu binnenhouden.'

Gankema hoopt aan het eind van de dag van de dierenarts te horen of Jari het redt.