Garrelsweer: 'Versterking splijt ons dorp'

Ze uiten hun zorgen in een brief aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. Ze gaven de brief maandag aan burgemeester Hans Engels van Loppersum, die hem doorstuurt naar Den Haag.

De één blij, de ander boos

Volgens Jan Chris Wagenaar van het Actieteam Aardbeving Garrelsweer ontstaat er een tweestrijd tussen mensen wiens huis wel en niet versterkt wordt.

'De één is heel tevreden met de versterking van zijn of haar woning. De ander zit in de problemen, omdat zijn of haar huis nog niet wordt versterkt', zegt Wagenaar. 'Daarnaast hebben ze ook nog eens last van alle werkzaamheden van woningen die wel versterkt worden.

Bewoners voelen dat we steeds één stap voorwaarts doen, en daarna twee stappen terug Inwoners in brief

Bijna alle huizen schade

Die onderlinge verdeeldheid zorgt voor spanningen in het vijfhonderd inwoners tellende dorp. In de brief schrijft het Actieteam dan ook:

'De huizen die geen verhoogd risicoprofiel hebben, krijgen geen versterkingsadvies. Deze teleurstellende boodschap geeft de bewoners het gevoel dat we telkens één stap voorwaarts doen en daarna weer twee stappen terug. (...) Het ene huis wel en het andere niet, komt niet overeen met de werkelijkheid. Bijna alle huizen in Garrelsweer hebben schade.'

Het ligt niet aan de gemeente, maar aan Den Haag Chris Wagenaar - Actieteam Aardbeving Garrelsweer

Solidariteit niet doorbreken

Burgemeester Hans Engels maakt zich zorgen om de verdeeldheid onder de inwoners: 'Heel eerlijk gezegd merk ik dat ook. Daarom moeten we als overheid blijven uitleggen waarom we wat doen. We zitten in het aardbevingsgebied in een hele vervelende situatie waarin dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. Maar het slechtste wat we kunnen doen, is de solidariteit die er onderling in de dorpen is gaan doorbreken.'

De inwoners van Garrelsweer hebben naast de brief ook de dorpsvlag overhandigd. Wagenaar: 'We willen die vlag samen met de burgemeester ophangen in de vlaggenmast bij het dorpshuis, als duidelijk wordt dat de plannen zoals wij die hebben bedacht ook uitgevoerd gaan worden. Het ligt niet aan de gemeente, maar aan Den Haag. Het probleem is geld.'

Engels gaat op die uitnodiging in. Hij durft echter nog niet in te schatten wanneer hij de vlag met het dorp kan ophangen.

