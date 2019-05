'Groninger nachtleven heeft een Nachtstadhuis nodig'

Een kant en klaar plan ligt er nog niet klaar, maar prioriteit heeft het wel voor de initiatiefnemers. 'Voor zover ik het weet kennen andere Nederlandse of Europese steden nog niet zo'n Nachtstadhuis', zegt Jikke van Deelen van Student en Stad. 'Groningen zou Groningen niet zijn als we daarin vooroplopen. Dat zou toch tof zijn?'

Drugspillen, soa-testen en aangiftes

In het speciale stadhuis zou je drugspillen kunnen testen, een soa-test doen, of aangifte doen. Volgens Van Deelen kent de stad zo'n verzamelplek nog niet.

'We merken ook van alle kanten dat er behoefte aan is. Je kunt het zo groot en zo klein maken als je wil. Je zou er ook naar toe kunnen gaan om even naar de wc te gaan.'

Rust en ruimte

Met zo'n Nachtstadhuis moet het nachtleven op peil blijven. 'Met zo'n plek heb je een plek waar alles bij elkaar komt en waar duidelijkheid is, waar rust en ruimte is om even te aarden is als er iets is gebeurd', oppert de politica van Student en Stad.

Uitwerking

Student en Stad en de Nachtburgemeester werken op dit moment het plan uit. Het is nog niet duidelijk wie de financiering op zich neemt. Het speciale stadhuis moet tevens de werkplek worden van de nachtburgemeester. Die heeft op dit moment nog geen officiële werkplek.

