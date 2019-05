Gaat er een buurtbus rijden tussen Leek en Zuidhorn?

De studenten van de Hanzehogeschool doen dat onder de vleugels van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Is er behoefte?

Het onderzoek wordt gehouden naar aanleiding van een vraag van Dorpsbelangen in Enumatil. De Gebiedscoöperatie heeft dat opgepakt en ondergebracht bij de studenten. 'Wij ondersteunen projecten op het gebied van leefbaarheid in het Westerkwartier. Dit onderzoek past daar prima bij', zegt Wobbe Reindersma van de Gebiedscoöperatie.



Op 11 juni presenteren de studenten hun voorlopige bevindingen in het dorpshuis in Enumatil. Dan ook hopen ze antwoord te krijgen op de vraag of er behoefte is aan een buurtbus.

Buurtbus Grootegast succes

Reindersma: 'Dit is de eerste stap. We gaan kijken of het initiatief op steun kan rekenen bij de inwoners. Als dat zo is dan moet er nog meer onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld naar de financiering en of er vrijwilligers zijn die op de buurtbus willen gaan rijden. Voordat het zover is is er nog een lange weg te gaan.'

Reindersma ziet wel mogelijkheden: 'Tussen Grootegast en Leek reed geen lijnbus meer. Daar is toen een buurtbus gaan rijden en nu rijdt er in de spits weer een lijnbus tussen die twee dorpen. Wie weet gaat dat ook lukken tussen Zuidhorn en Leek.'