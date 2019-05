Gasberaad: 'Verspreiden gasportefeuille is een merkwaardige keuze'

De gaswinningsportefeuille die verspreid wordt over meerdere gedeputeerden, de mogelijkheden en onmogelijkheden in de landbouw en kansen voor de economie. Het zijn de opvallendste zaken uit het coalitieakkoord volgens verschillende belangengroepen.

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 presenteerden maandagochtend hun gezamenlijke coalitieakkoord voor de komende vier jaar. De titel van het akkoord is 'Verbinden, versterken en vernieuwen'.

Helderder met één verantwoordelijke?

Het opsplitsen van de aardbevingsportefeuille valt belangengroepen Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad vooral op. Henk Staghouwer (CU) wordt verantwoordelijk voor schade en versterken, Tjeerd van Dekken (PvdA) voor de daadwerkelijke gaswinning en Nienke Homan (GL) en Mirjam Wulfse (VVD) gaan over het Nationaal Programma Groningen.

Susan Top van het Gasberaad denkt juist dat de situatie helderder was geweest met één verantwoordelijke bestuurder. 'Je hebt nu een opsplitsing tussen ondergrond en bovengrond, het Nationaal Programma en dan loopt er ook nog een commissaris van de Koning tussen.'

Top refereert aan de tekst in het coalitieakkoord waarin staat dat 'de bestuurlijke drukte wordt weggenomen' in de komende vier jaar. 'Ik vind het een merkwaardige keuze, want het is in tegenspraak met hun eigen coalitieakkoord.'

Te veel voor één

Voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB begrijpt deels wel dat de portefeuille opgesplitst wordt. 'Want bij één persoon is het wel heel erg veel', zegt hij. 'Het Nationaal Programma is ook iets heel anders dan de ondergrond natuurlijk. Maar niet dan de bovengrond, daar heeft het wel mee te maken.'

Volgens het Gasberaad ligt het gevaar op de loer dat alles nog ingewikkelder wordt. 'We hebben al met twee ministeries te maken', zegt Top. 'Nu wordt het nog meer. Ik zie niet helemaal in hoe ze dat willen doen.'

De afgelopen jaren hadden de twee belangengroepen te maken met Eelco Eikenaar (SP) als gas-gedeputeerde. 'Wij waren blij met hem', zegt Van der Knoop. 'Henk Staghouwer ken ik niet persoonlijk, dus daar valt weinig over te zeggen. Het is afwachten hoe het door hem wordt ingevuld.'

Inhoudelijk is het coalitieakkoord volgens het Gasberaad nog te abstract. 'Er staan prachtige dingen in', zegt Top. 'Daar kan niemand het mee oneens zijn. Maar het is nog weinig concreet.'

In gesprek over landbouw

Als het aankomt op de landbouwparagraaf is LTO Noord vooral benieuwd hoe de plannen verder uitgewerkt worden. Dat zegt bestuurslid Alma den Hertog van LTO.

'Dit programma heeft de titel verbinden, versterken en vernieuwen en de landbouwsector gaat daar ook vol voor', zegt Den Hertog. 'In het landelijk gebied moet er van alles gebeuren, in de energietransitie heeft de landbouw een deel van de oplossing in handen, dus daarover gaan we graag met de provincie in gesprek.'

Een van de gesprekspunten is het verder inperken van de intensieve veehouderij. Den Hertog begrijpt naar eigen zeggen niet dat de provincie nadrukkelijk kiest voor de transitie van de intensieve veehouderij naar biologisch. 'Daar hebben wij eerlijk gezegd andere oplossingen voor. Want de keuze voor biologisch zou erg marktverstorend kunnen werken.'

Goed stukje tekst

VNO-NCW/MKB Noord is 'overall' tevreden over het bestuursakkoord, maar directeur Ton Schroor mist nog wel een aantal zaken, zegt hij.

'De paragraaf Groningen at Work is een goed stukje tekst', zegt Schroor. 'Maar in het akkoord gaat het bij het Nationaal Programma vooral over de samenwerking tussen de provincie en gemeenten. Ik mis daar het bedrijfsleven. En dat terwijl de oorspronkelijke doelstelling van het Nationaal Programma ook gericht was op de economie en het bedrijfsleven. In dit akkoord gaat het vooral over het Nationaal Programma in relatie tot de leefbaarheid.'

Waarom geen Lelylijn?

Verder mist de werkgeversorganisatie aandacht voor de Lelylijn, een nieuw aan te leggen spoorlijn tussen Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen. De provincie blijft vooral inzetten op een snellere treinverbinding over bestaand spoor.

'In het akkoord wordt gesproken over het mogelijk maken van een systeemsprong, zoals de Automatic Train Operation en de hyperloop. Dat zijn twee ideeën die goed zijn, maar het is niet dé oplossing.'

'Je maakt een echte systeemsprong via een nieuw spoor. Nederland is een piepklein landje, om echt de regio's met elkaar te verbinden is de Lelylijn nodig. Dat ontbreekt in dit akkoord, maar daar blijven we voor lobbyen.'

