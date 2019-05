Danny Buijs: 'We hebben wel een tikkie uitgedeeld'

FC Groningen is negentig minuten verwijderd van de play-off finale. De ploeg van Danny Buijs verdedigt dinsdag een 2-1 voorsprong in Arnhem.

De eerste wedstrijd dit seizoen speelde FC Groningen ook tegen Vitesse. Het werd toen, licht geflatteerd, 5-1 voor de Arnhemmers. Maar het FC Groningen van toen is niet het FC Groningen van nu. Vergelijk alleen al de verwachte opstelling van dinsdag met die van 12 augustus.

Spelers zijn verdwenen

Ajdin Hrustic, Tom van de Looi, Jesper Drost en Tom van Weert stonden in de basis die eerste speelronde. Twee van de vier spelen niet meer in Groningen en op de andere twee wordt niet heel vaak een beroep gedaan de tweede seizoenshelft.

Django Warmerdam speelde toen linksback, aangezien Tim Handwerker nog niet van de partij was. Het was tevens de enige wedstrijd in de competitie waar Sergio Padt vijf keer moest vissen.

'Nog lang niet beslist'

Dinsdag verdedigt de ploeg van Danny Buijs dus een 'Europese' voorsprong. En FC Groningen reist door het goede spel van afgelopen zaterdag met vertrouwen naar Arnhem toe. 'We hebben wel een tikkie uitgedeeld', zegt Danny Buijs.

De trainer van FC Groningen weet dat het echter nog lang niet beslist is. 'Het gaat natuurlijk om twee wedstrijden. Je ziet dat een ploeg thuis ook vaak beter is dan uit. Maar bij Vitesse zullen ze ook gaan kijken waarom ze nou in de problemen kwamen.'

Zelfde opstelling

Buijs ziet weinig reden om de opstelling aan te passen dinsdag. 'De kans is vrij groot dat we met dezelfde opstelling starten, tenzij er vandaag nog bijzonderheden plaatsvinden. We willen morgen op zoek naar een resultaat en dat denken we niet alleen te halen met verdedigen. We willen ook gewoon één of meer goals maken en die wedstrijd winnen. Dan hebben we het in eigen hand.'

Jeffrey Chabot heeft waarschijnlijk zijn laatste duel voor FC Groningen gespeelt. De verdediger heeft nog teveel hinder van bovenbeen/lies blessure en is ook niet op tijd fit om in actie te komen bij een eventuele finale.

Lees ook:

- Buijs: 'Ik ben blij dat we echt goed voetbal hebben laten zien'

- FC Groningen gaat met 2-1 zege richting return in Arnhem