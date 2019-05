De Koffiecorner #30: Dick Lukkien: 'Die wedstrijd in de Euroborg kreeg mijn pa wel mee'

Deze week is De Koffiecorner 'on tour', naar Parkzicht in Veendam. Dat heeft alles te maken met de speciale gast van deze week: Veendammer en FC Emmen-trainer Dick Lukkien. Het gaat over de historische prestaties die Lukkien met zijn club aan elkaar rijgt, de dood en rouwen en zijn persoonlijke ambities.

Bij gebrek aan een foto deze fotobewerking die af en toe op social media rondgaat. Lukkien the GOAT (Greatest Of All Time).

-Dick Lukkien: 'Ik blijf bij FC Emmen'

-Martin Drent: 'Dick had ooit Babangida in de broekzak!'

-Dick Lukkien: 'Die wedstrijd in de Euroborg kreeg mijn pa wel mee'

-Niiwino Geertsema: 'Ik kan niet geloven dat er geen concrete interesse voor jou is!'

-Dick Lukkien: 'Hier was mijn vader populairder dan ik'