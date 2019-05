Italiaanse omroep RAI maakt reportage over aardgasproblematiek

Voor haar verhalen uit Nederland strijkt ze neer in Groningen om een reportage te maken over de aardgasproblematiek. Iets wat relatief nieuw is voor haar.

Aan het hart

'Ik moet toegeven dat ik echt van niets wist', zegt Meringolo. 'Dit is niet het werelddeel waar ik me normaal het meest mee bezighoud. Maar ik heb gekeken wat ik in Nederland wilde maken en toen viel dit meteen op. Het gaat je aan het hart.'

De Italiaanse duikt voor haar reportage in de wereld van de schadeafhandeling en het leed van de gedupeerden. 'Zo'n verhaal zie je niet in de mainstream media buiten Nederland', zegt ze.

Net zoals het voor haarzelf nieuw was, zal dat ook voor veel andere Italianen gelden. 'Dat maakt het ook interessant om te vertellen.'

Meer begrip

Meringolo hoopt dat haar reportage leidt tot meer begrip in haar eigen land wat betreft het milieu en de woonomgeving. 'Zodat we ons beseffen wat we van onze omgeving kunnen vragen, maar het niet overvragen zoals dat bij jullie is.'

De reportage van Meringolo is woensdag te beluisteren bij RAI Radio Uno. Maar dan moet u wel eerst Italiaans leren.