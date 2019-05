Lopend Vuur: Maak de stranden rookvrij deze zomer

Vanaf 1 juni mag op een deel van het strand van Renesse niet meer gerookt worden. Het rookvrij maken gebeurt in navolging van bijvoorbeeld sportkantines, winkelcentra en cafés, waar al een tijdje niet meer gerookt mag worden.

Geen wettelijk verbod

Of het ook echt gaat lukken is afwachten. Er bestaat namelijk geen wettelijk verbod op buiten roken. Het gaat de initiatiefnemers niet alleen om de overlast van rook. Ook de vele peuken in het zand is hen een doorn in het oog. Met borden wordt een stuk van 500 meter strand aangewezen als rookvrije zone,

Is dit een goed idee? Moet je komende zomer bij de meren, plassen of de zee zonder rook van iemand anders kunnen genieten van de zon? Of gaat dit je te ver en moet een sigaretje op het strand kunnen?

