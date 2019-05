Vermijd de ringweg en verdien cadeaus: 'Alle beetjes helpen'

Per dag rijden er sinds vorig jaar gemiddeld 160 minder auto's dan normaal in de spits in en rond de stad Groningen. Dat is te danken aan het beloningsprogramma GaFilevrij van Groningen Bereikbaar.

In het project worden forensen uitgedaagd om niet met de auto naar de stad te komen. Zo moet de drukte, die mede veroorzaakt wordt door de werkzaamheden aan de ringweg, in de spits worden verminderd.

Punten inwisselen voor cadeaus

'Mensen die normaal gesproken veel over de zuidelijke ringweg rijden, kunnen zich voor het project aanmelden', legt Diny Pestman van Groningen Bereikbaar uit. 'Als ze daadwerkelijk niet meer over over de ringweg rijden, sparen ze punten. En die punten kunnen ze inwisselen voor cadeaus.'

Op dit moment doen er zo'n zeshonderd automobilisten mee aan het project. 'Zij mijden regelmatig de spits door thuis te werken, de fiets te pakken of met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. Samen zorgen zij ervoor dat er minder automobilisten op de weg zijn.'

Druppel op gloeiende plaat?

Dat er 160 auto's zijn die de drukke spitstijden in Groningen mijden, kan overkomen als een druppel op een gloeiende plaat. Maar zo ziet Pestman dat niet. 'Alle beetjes helpen en we zijn op dit moment erg tevreden met de voortgang van het project. Het komt dicht bij de doelstelling die we voor nu hebben.'

GaFilevrij is niet het enige ijzer dat Groningen Bereikbaar in het vuur heeft als het aankomt op het creëren van een minder drukke ringweg. Volgens Pestman lopen er meerdere programma's tegelijk die ervoor zorgen dat de verkeersdrukte in en rondom Stad binnen de perken blijft.

'Mooi aantal'

'Met name door de inzet van vele bedrijven zijn er door die programma's al 1800 spitsmijdingen per dag. Als je daar de 160 auto's van GaFilevrij optelt, krijg je in totaal best een mooi aantal. En nieuwe aanmeldingen voor het project zijn natuurlijk altijd welkom.'

