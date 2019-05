Boekhandel Boomker verlaat vaste stek na honderd jaar

Bijna geen inwoner van Haren die de winkel niet kent. Boekhandel Boomker, gevestigd in de Rijksstraatweg aan de rand van het dorpscentrum, huist dan ook al een eeuw lang in hetzelfde pand. Maar daar komt verandering in.

'Ons huurcontract liep dit voorjaar af en dan moet je beslissen wat je daarna gaat doen', vertelt filiaalmanager Ilona Huizing.

Ze vroeg zich af of de boekhandel op de huidige locatie nog wel goed tot haar recht kwam. Huizing kwam tot de conclusie dat dit het juiste moment was om op zoek te gaan naar een betere plek. 'En dat is gelukt'.

Raadhuisplein

'Het is voor onze boekenwinkel beter om op een plek te zitten waar het winkelende publiek vaker langsloopt en waar beter geparkeerd kan worden', legt ze uit. Aan het Raadhuisplein in Haren heeft Boomker een nieuwe locatie gevonden. 'Een heel mooie plek', vindt Huizing.

Vooral de mogelijkheid om straks dicht bij de boekhandel te kunnen parkeren, is iets waar Huizing erg blij mee is. Op de huidige locatie is dat volgens haar op z'n zachtst gezegd een ramp. 'Wij hebben voornamelijk oudere klanten, ook uit de wijde omgeving. En die willen nog wel eens met de auto komen.'

Lach en een traan

Dat neemt niet weg dat de verhuizing waarschijnlijk met een lach en een traan zal gaan. 'De gang naar Boomker is voor mensen al jarenlang dezelfde. Onze medewerker Hilda Bulthuis werkt hier bijvoorbeeld al 49 jaar. Zij gaat al die tijd naar hetzelfde pand. Dus ja, we gaan met een tikje weemoed weg.'

Omdat het gebied rondom het Raadhuisplein volop in ontwikkeling is, denkt ze dat het met de toekomst van de boekhandel wel goed zit. 'We hebben hoge verwachtingen van de nieuwe locatie. Voor de komende honderd jaar zitten we straks dus wel gebeiteld', besluit ze lachend.

Boekhandel Boomker hoopt de nieuwe locatie op 1 juli van dit jaar te betrekken.

