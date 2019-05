Busmuseum uit de brand: onderdak gevonden voor oldtimers

Het busmuseum luidde twee weken geleden de noodklok omdat het voor 1 juli een nieuw onderkomen voor de bussen nodig had. De zes oldtimers staan op dit moment in de voormalige steenfabriek Hijlkema in Delfzijl, maar de eigenaar had de huur opgezegd omdat hij het pand heeft verkocht. De bussen dreigden daardoor verloren te gaan.

Meerdere aanbiedingen

'Dankzij alle media-aandacht hebben meerdere pandeigenaren contact met ons opgenomen. We hebben uiteindelijk gekozen voor een locatie aan de Graauwedijk in Schildwolde. Alle zes bussen kunnen daar staan voor onbepaalde tijd. Bovendien is het in de gemeente Midden-Groningen, dicht bij ons museum', stelt directeur Bart Bekkering.

'We zijn erg blij met onze nieuwe stallingsruimte en danken iedereen die heeft meegedacht', aldus de museumdirecteur.

Takelwagen en dieplader

Op 3 juni worden de bussen overgebracht vanuit Delfzijl. 'Dat wordt nog een hele operatie, waar we wel een dag mee bezig zijn. Eén bus verslepen we met onze takelwagen. De andere bussen gaan op een dieplader', vertelt Bekkering.

Het busmuseum wil de zes oldtimers uiteindelijk gaan opknappen, al ontbreekt daarvoor op dit moment nog het geld.

Lees ook:

- Met spoed gezocht: onderdak voor oldtimer bussen