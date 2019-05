87-jarige gymnastieklerares uit Stad vindt het welletjes

Wie denkt dat senioren vooral achter de geraniums zitten, komt in sommige gevallen bedrogen uit. Zo gymt een groep van twaalf senioren tweemaal per week in MFC De Wijert in Stad. De 87-jarige Nieske van der Wal leidt die lessen in goede banen.

Ze is een gymnastieklerares in hart en nieren, maar daar komt deze maand een eind aan. Omdat ze een dagje ouder wordt en haar man onlangs een hersenbloeding heeft gehad, is het tijd om andere prioriteiten te stellen.

Uitzondering



Normaal is het not done om een les van haar te onderbreken, maar als verslaggever Elwin Baas een kijkje komt nemen, maakt ze graag een uitzondering. 'Leuk dat je langskomt, zo weten de mensen thuis ook allemaal wat we hier doen', zegt ze opgewekt.

De gezelligheid van de gymlessen vormt jarenlang haar drijfveer om ermee door te gaan. 'De deelnemers komen bijna rechtstreeks uit de slaapkamer of hebben net ontbeten en komen dan hier om te gymmen. En na afloop gaan we lekker met elkaar koffie drinken. Dit is zo'n machtig mooie groep.'

Fit en gezond

Van jongs af aan is Van der Wal al met sport bezig. Niet alleen gymnastiek, ze deed ook aan korfbal, schaatsen en tennis. 'Daar blijf je fit en gezond van, dat is mijn geheim.'

Dat ze het geven van de gymlessen na volgende week links moet laten liggen, is voor haar best een moeilijk moment, erkent ze. 'Ik heb het altijd met zo veel plezier gedaan. Er zijn tijden geweest dat ik in een week wel twintig groepen onder mijn hoede had, van Groningen tot Winschoten en van Veelerveen tot Vriescheloo.'

Derde helft

Als de oefeningen met de ballen, knotsen en ringen erop zitten, is het tijd voor de derde helft. En van dat saamhorige moment met de deelnemers van de gymnastiekles geniet Van der Wal nog zo lang als het kan. 'Sorry, ik ga nu aan de koffie, hoor!'