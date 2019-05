Ziggo schakelt analoge tv vanaf 9 juli uit (update)

Klanten van Ziggo kunnen vanaf juli alleen nog digitaal tv-kijken in onze provincie. Het kabelbedrijf schakelt in de nacht van 8 op 9 juli de analoge tv-zenders uit.

Die operatie was in maart 2018 al aangekondigd. In onze provincie kijken nog circa 30.000 klanten analoog, liet Ziggo vorig jaar weten.

Groningen en Drenthe

Elders in het land is het kabelbedrijf al langer bezig om kijkers over te laten schakelen van analoge op digitale televisie. De regio's Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Flevoland en Gelderland gingen Groningen al voor.

Behalve in Groningen wordt vanaf juli ook de analoge kabel-tv in Drenthe uitgeschakeld.

Bandbreedte beter benutten

Ziggo vindt de omschakeling naar digitaal nodig om zich voor te kunnen bereiden op de toekomst. Het analoge signaal neemt veel ruimte in beslag die het kabelbedrijf beter denkt te kunnen gebruiken.

Zo kan de vrijkomende bandbreedte worden benut om de internetsnelheid te verhogen en om digitale tv-zenders in een betere beeldkwaliteit (HD of in de toekomst zelfs UltraHD) te kunnen aanbieden.

Radio blijft ook analoog

Voor de radio verandert er voorlopig niets, aldus Ziggo. Dat betekent dat radiozenders zowel digitaal als ook nog analoog te beluisteren blijven.

Als Ziggo-klant kun je zelf controleren of je nog analoog kijkt. Als je jouw tv op kanaal 14 zet, zou je daar de zender Ziggo Sport moeten zien. Als er op dat kanaal een andere zender zit, kijk je nog analoog. Digitale tv werkt via een settopbox die je aansluit op je tv of via een insteekmodule in je tv-toestel.

Mail klopt niet

In een mail aan klanten schrijft Ziggo overigens dat het analoge tv-signaal al op 9 juni zou worden uitgezet. Uit navraag bij het kabelbedrijf wordt duidelijk dat de operatie wel degelijk een maand later is, op 9 juli.

Ziggo gaat zijn klanten nieuwe mails sturen met de juiste omschakeldatum. Klanten worden bovendien per brief geïnformeerd. Daarnaast krijgen de analoge zenders vanaf twee weken voor de omschakeldatum een informatiebalk in beeld.

Update: aan het bericht is een reactie van Ziggo toegevoegd over de klantenmail waarin Ziggo een onjuiste datum communiceerde.

