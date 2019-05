Volt blaast ook vanuit Groningen 'nieuwe energie Europa in'

Eén van de zestien Nederlandse partijen die donderdag een gooi doet naar zetels in het Europese Parlement, is de nieuwe partij Volt Nederland. De partij probeert onder meer vanuit Groningen zieltjes te winnen.

'Politiek moet op zo'n lokaal mogelijk niveau worden beoefend', zegt Marc Holterman, voorzitter van die Groningse afdeling.

'Daarom willen we binnen twintig kilometer van iedereen een lokaal team hebben, dus ook in Groningen. Zo willen de politiek dichter bij de mens brengen.´

Nieuwe energie

De 29-jarige Holterman is in het dagelijkse leven software ontwikkelaar bij een telecombedrijf in Stad. Hij noemt Volt, onderdeel van Volt Europa, de 'eerste echte Pan-Europese partij'.

'De partij is opgericht om nieuwe, positieve energie de EU in te blazen. Daarmee kunnen we de grote problemen van vandaag het hoofd bieden, zoals klimaat, migratie en veiligheid.'

Weg met het vetorecht

Volt is dus voor meer invloed van Europa op het beleid in de verschillende landen. Want in de ogen van Holterman is de EU nog niet perfect.

'Het kan daadkrachtiger, met een stevig en duidelijk buitenlands beleid. Daarin zien we graag het vetorecht verdwijnen. Het is natuurlijk raar dat één landje besluiten kan tegenwerken die de meerderheid wel goed vindt voor de Europese Unie.'

Europees leger

Verder pleit de partij voor een Europees leger en moet Europa volgens hem leidend zijn op thema's als migratie en klimaatbeleid.

'Dat zijn typisch problemen waar de nationale partijen geen goed antwoord op hebben. Samen staan we gewoon sterker.'

Geen Groningers op de lijst

Wie op de kieslijst van Volt Nederland naar Groningse kandidaten zoekt, komt bedrogen uit. Die zijn er namelijk niet.

'Heel jammer', vindt Holterman dat. 'Het was veel mooier geweest om mensen uit heel Nederland op de lijst te hebben, maar we groeien enorm snel.'