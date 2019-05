Vrijwilligers gezocht om MFC Aduard open te houden

Volgens het bestuur is de hulp van vrijwilligers dringend nodig, omdat het huidige beheerdersechtpaar er mee stopt en er geen opvolger is gevonden.

Maandagavond kwam het bestuur van De Meeden bijeen om een oplossing voor de situatie te vinden.

Haast

Per 1 juni stopt het beheerdersechtpaar en dus is er haast geboden om De Meeden, waar tal van verenigingen onderdak hebben, draaiende te houden. Daarom is de hulp van vrijwilligers dringend gewenst, zegt voorzitter Koos Slagter van De Meeden.

Café en cafetaria

Het bestuur heeft besloten het café annex cafetaria te sluiten. Slagter: 'Dat was een belangrijke voorziening voor het dorp, maar we zien geen mogelijkheid om dat voort te zetten. Voor een patatje kunnen de Aduarders hier dus straks niet meer terecht.'

Sporthal

Voor de sporthal is inmiddels wel een tijdelijke oplossing gevonden. Slagter: 'Tot de zomervakantie hebben we iemand die de zaal wil het openen en sluiten. Het sporten kan dan in elk geval doorgaan. In de vakantie is de zaal een aantal weken dicht, maar voor daarna is er nog geen oplossing.'

Slagter: 'We blijven proberen een beheerder te vinden, maar dat is lastig. We hopen daarom dat Aduarders zich massaal melden om te helpen als vrijwilliger. Je moet er toch niet aan denken dat De Meeden moet sluiten. In andere dorpen lukt het ook om het dorpshuis draaiende te houden met vrijwilligers, dus waarom zou dat in Aduard niet kunnen?'

Lees ook:

- Met pijn in het hart trekt beheerdersechtpaar MFC Aduard de deur dicht