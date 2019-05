Politie: 'Verdachte Jaagpadmoord is niet dezelfde als zedendelict Bevrijdingsfestival'

In verschillende WhatsApp-groepen van studenten in de stad Groningen gaan de afgelopen dagen verschillende verhalen rond over de verdachte van de 'Jaagpadmoord'. De politie laat weten dat deze berichten niet kloppen.

Zo wordt in de berichten gesteld dat de verdachte van de dodelijke steekpartij op het Jaagpad in Groningen, dezelfde is als die achter het zedendelict op Bevrijdingsfestival in het Stadspark.

Dat ontkent de politie resoluut tegenover Sikkom.

Plank door de deur

In de appberichten staat onder meer het verhaal van een student die vorige week woensdag vanaf de Universiteitsbibliotheek tot diens huis gevolgd zou zijn door een man, die door de student wordt herkend als de man op de compositietekening. 'Bij thuiskomst zag ik dat hij het was en heb ik de deur snel dichtgegooid en dubbelslot erop gedaan. Vijf minuten later zag ik dat er een plank door de deur was.'

De politie zegt dat er wel een melding binnen is gekomen over een plank door de deur. Dat zou een week geleden gebeurd zijn. De politie wil geen verband leggen tussen de verdachte van de Jaagpadmoord en deze melding. 'Maar', zegt woordvoerder Ernest Zinsmeyer, 'we kunnen het ook niet uitsluiten'.

De politie zegt dat ze geen meldingen van de verdachte in de buurt van de Universiteitsbibliotheek heeft binnengekregen.

Lees ook:

- RUG en Hanze na Jaagpadmoord: 'Loop en fiets zoveel mogelijk samen'

- Politie krijgt 176 tips binnen over 'Jaagpadmoord'

- Politie verspreidt compositietekening in zoektocht naar dader steekincident