Warming-up: Vitesse - FC Groningen

De vorm: FC Groningen

De spelers van FC Groningen waren gematigd tevreden na de overwinning van afgelopen zaterdag. Toch beseffen ze zich maar al te goed dat het doelpunt van Vitesse erg belangrijk kan zijn vanavond. Want door het 'Europese' systeem is een 1-0 overwinning voor de thuisploeg genoeg.

Toch is het vertrouwen groot. De ploeg van Danny Buijs speelde tegen Vitesse een hele goede wedstrijd en als ze dat vanavond weer voor elkaar krijgen dan staat Groningen gewoon in de finale van de play-offs.

Aan de opstelling hoeft Buijs dan ook geen wijzigingen aan te brengen. Jeff Chabot is nog steeds geblesseerd en dus zal Memisevic wederom in het hart van de defensie staan met Mike te Wierik.



De vorm: Vitesse

'We hebben wel een tikkie uitgedeeld', zei Buijs maandagmiddag. En het dreunt nog even door in Arnhem. Waar Groningen een vrijwel fitte selectie heeft - alleen Chabot ontbreekt - hebben ze in Arnhem bijna een extra arts moeten aanstellen om alle geblesseerde spelers te kunnen behandelen.

Hilary Gong (knie), Matus Bero (enkel), Oussama Darfalou (enkel), Jake Clarke-Salter (knie), Charly Musonda (knie) en Roy Beerens (hamstring) zullen niet spelen. Tim Matavz en Thomas Buitink kunnen nog geen hele wedstrijd spelen. Een puzzel dus voor de coach van de Arnhemmers.

Vitesse is in thuiswedstrijden dit seizoen wel in bloedvorm. Alleen van Ajax werd in Arnhem verloren.



Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen vanavond wederom om tegen Vitesse te stunten in de play-offs? In 2014 won Groningen met 1-4 in Arnhem dankzij doelpunten van Chery, Zivkovic en twee keer Kostic.

Als FC Groningen net zo presteert als de bijna gehele tweede seizoenshelft dan is een resultaat zeker mogelijk. Als FC Groningen net zo speelt als afgelopen zaterdag dan gebeurt dat ook nog eens met mooi voetbal.



Historie

Voor het gemak pakken we alleen even de historie erbij qua play-off voetbal tussen FC Groningen en Vitesse. In 2014 stonden beide teams ook tegenover elkaar in een tweeluik. FC Groningen was toen de grote winnaar. In Groningen werd het 1-0 en in Arnhem won FC Groningen maar liefst met 1-4.



FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen - Vitesse begint om 20.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 20.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Wim Masker is de analist.

De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site.



Blessures/schorsingen

Chabot (geblesseerd)



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Bruns, Warmerdam, Doan; Mahi en Sierhuis.

