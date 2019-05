In Nederland zijn er ongeveer 12.000 zwerfjongeren en dat aantal neemt nog steeds toe. Ook in Groningen is het een groeiend probleem. Daarom start Stichting Zwerfjongeren in Stad met de actie Zwerfsteen.

Berndt Benjamins, vicevoorzitter van de Groningse gemeenteraad, kreeg dinsdag een zwerfsteen overhandigd. Hij moet de steen een week meedragen in zijn tas.

Last

'Jongeren geven zelf aan dat het een last is als je op straat leeft. Dit symboliseert die last', zegt Elroy Eefting. Hij werkt bij Jimmy's, een organisatie voor en door jongeren in Groningen en helpt jongeren die op straat belanden.

'Vanuit Jimmy's proberen we jongeren ergens onder te brengen, door rond te bellen. Dat is soms echt even doorpakken.'



Twee maanden dakloos

Milay Lau is zo'n jongere. Hij woonde twee maanden op straat.

'Dit is een heel goed idee', zegt hij over de actie. 'Ik hoop dat het wat meer aandacht brengt. Het is een groot probleem in de stad, vind ik.'

Zelf kwam hij door problemen thuis op straat terecht. Hij had wel een baan, maar dus geen onderdak. Af en toe kon hij terecht in de nachtopvang in Stad. Geen gemakkelijke tijd.

'Van binnen was ik depressief, maar ik probeerde vrolijk te lijken.'

Begeleid wonen

Inmiddels gaat het weer beter met Lau. 'Ik woon nu sinds vier weken bij begeleid wonen, werk nog steeds en wil weer naar school.'