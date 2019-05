Psychiater begrijpt angst na Jaagpadmoord: 'Want wij zijn allemaal willekeurige mensen'

'Het was naar het lijkt een willekeurig slachtoffer, mensen kunnen zich ermee identificeren. Want wij zijn allemaal willekeurige mensen. Dan komt het wat dichter bij.'

Psychiater Carl Blijd kan zich goed voorstellen dat mensen zich angstig voelen, nadat de 27-jarige Hidde Bergman vorige week werd doodgestoken aan het Jaagpad in Stad. De dader is nog voortvluchtig.

Carl Blijd in Noord Vandaag over de angst:



'Niet naar de angst leven'

'Zeker als het in je eigen stad en je eigen buurt is, kan je je voorstellen dat mensen er angstig van worden. Maar je moet er niet naar gaan leven, naar die angst.'

Blijd ziet wel een tendens. 'De maatschappij is angstiger geworden, door terreur en aanslagen. Als je niet weet waar iets vandaan komt en geen houvast hebt, dan word je angstig.'

'Er wordt veel meer over gepraat, maar uit cijfers blijkt dat er niet veel meer criminaliteit plaatsvindt. Maar het komt dichter bij. Je leest het terwijl je ligt te scrollen in bed. Je haalt het zelf in huis.'

Pesterijen

Er circuleren allerlei geruchten en onwaarheden op social media, naar aanleiding van de fatale steekpartij.

'Het is een soort aandachttrekkerij, het zijn pesterijen. Maar dat gaat best wel ver', vindt Blijd.

'Het is ook een beetje inherent aan de mens, sensatie zoeken. Daarmee loop je ook de politie in de weg. Het zijn allerlei dwaalsporen, waar de politie dan ook weer achteraan moet. Dat is zonde.'

