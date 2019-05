Staatssecretaris Harbers weg: 'Dit komt de situatie in Ter Apel niet ten goede'

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid treedt per direct af. Harbers was verantwoordelijk voor asielbeleid en daarom betrokken bij de situatie rondom het aanmeld- en vertrekcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Het afgelopen jaar bezocht Harbers de gemeente Westerwolde twee keer. Begin april maakte hij geld vrij om een speciale pendelbus voor asielzoekers te laten rijden.

'Overige'

De staatssecretaris treedt af omdat er onder zijn verantwoordelijkheid fouten zijn gemaakt met het delen van misdaadcijfers. De Telegraaf onthulde vorige week dat zware misdrijven gepleegd door asielzoekers, zoals moord en verkrachting, in een overzicht van de misdaadcijfers onder het kopje 'Overige' zijn geplaatst.

Vandaag blijkt in een brief van Harbers aan de Tweede Kamer dat ambtenaren op zijn ministerie het 'niet verstandig' achtten dat misdrijven als moord en verkrachting onder het kopje 'Overige' zouden worden geplaatst. Dat dat alsnog wel gebeurd is, ziet Harbers als zijn politieke verantwoordelijkheid.

Aantal delicten Ter Apel onduidelijk

Hoeveel van deze delicten op het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben plaatsgevonden, is niet duidelijk. Die cijfers worden nog bekendgemaakt, maar een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid wist dinsdagmiddag nog niet wanneer dat het geval zou zijn.

'Helaas'

Supermarkteigenaar Harry Stuulen uit Ter Apel baalt dat de staatssecretaris opstapt. Stuulen heeft meerdere keren met de scheidend staatssecretaris gesproken over de overlast die asielzoekers uit veilige landen veroorzaken in zijn winkel. 'Helaas' is zijn eerste reactie op het vertrek van Harbers.

'Dit komt de situatie in Ter Apel niet ten goede. Ik had een goed gevoel over Harbers, hij ging er strak in en wilde het zo onplezierig mogelijk maken voor veiligelanders, mensen die in Nederland niets te zoeken hebben.'

Stuulen hoopt dat afspraken die hij met Harbers heeft gemaakt ook door zijn nog onbekende opvolger worden gehonoreerd.



Normaal gesproken zou de staatssecretaris hierna alleen maar beter zijn best gaan doen, om het nu wel goed te doen Wim Vroom - Inwoner Ter Apel

'Afwachten wat je ervoor terugkrijgt'

Wim Vroom, die als inwoner van Ter Apel twee keer met de staatssecretaris over de problemen in het dorp sprak, is sceptisch. 'Het is afwachten wat je er nu voor terugkrijgt. Wat er op het ministerie gebeurd is, is niet goed. Maar normaal gesproken zou de staatssecretaris hierna alleen maar beter zijn best gaan doen, om het nu wel goed te doen.'

Vroom hoopt dat Harbers' opvolger de problematiek in Ter Apel harder gaat aanpakken. 'Hier gebeurt te veel wat mis is. Op zich ging Harbers daarmee in de goede richting. De ketenmariniers hebben afgelopen week bijvoorbeeld groen licht gekregen om harder op te treden', zegt Vroom.

Kamerleden kritisch

Kamerleden van zowel oppositie- als coalitiepartijen waren tijdens een kamerdebat kritisch op Harbers. Verschillende partijen wijzen erop dat Harbers de vierde bewindspersoon in vier jaar tijd is die het ministerie van Justitie en Veiligheid (of het voormalige ministerie van Veiligheid en Justitie) verlaat.

'Het ministerie van Justitie is door en door verrot', zegt PVV-leider Geert Wilders daarover. GroenLinks-kamerlid Bram van Ojik vindt dat er 'blijkbaar iets grondig mis is met de politieke antenne van ambtenaren op het ministerie'.

'Geen structureel probleem'

Harbers ziet trouwens geen structurele problemen op het ministerie. 'Er wordt hard gewerkt', zegt hij. 'Ik ben de sfeer dat er doelbewust zaken worden verhuld in de afgelopen 1,5 jaar niet op het ministerie tegengekomen.'

Burgemeester toont waardering

Burgemeester Jaap Velema (D66) van de gemeente Westerwolde reageert als volgt op het aftreden van Harbers.

'We hebben er waardering voor dat staatssecretaris Harbers naar Ter Apel is gekomen en het probleem daar heeft opgepakt. We zijn nog niet tevreden, maar wel onderweg. We vertrouwen erop dat de opvolger van Harbers de toezeggingen die hij gedaan heeft gestand doet.'

