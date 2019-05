Politie toont kleding slachtoffer Jaagpadmoord in Opsporing Verzocht

De politie toont vanavond in tv-programma Opsporing Verzocht de kleding die de 27-jarige Hidde Bergman droeg toen hij werd doodgestoken op het Jaagpad in Groningen.

Bergman was daar een week geleden aan het hardlopen op een naastgelegen zandpad . Inmiddels heeft de politie een compositietekening verspreid van de gezochte persoon.



Dader?

Eerder meldde de politie dat de licht getinte man met donkere pet en dito bovenkleding de dader was die ze zochten. Het Openbaar Ministerie nuanceert dit. 'De rol van de man is vooralsnog onduidelijk', zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart namens het OM. De dader is nog altijd voortvluchtig.

De kleding die het slachtoffer droeg (foto: Politie)



Wederom getuigenoproep

De kleding die Bergman droeg - een zwart hardloopshirt, zwarte broek en blauwe Asics-sportschoenen - wordt uitgebreid getoond in de uitzending. Daarnaast deed Schubart een nieuwe getuigenoproep.

'We willen weten wie hem (de onbekende man, red) dinsdag heeft gezien tussen half zeven en half acht.'

De politie zoekt nieuwe getuigen tijdens een passantenonderzoek (Foto: De Vries Media)



Passantenonderzoek

In een zoektocht naar meer getuigen hield de politie dinsdagavond een passantenonderzoek op het Jaagpad. Al het verkeer bij het Blauwbrugje over het Reitdiep werd staande gehouden in de hoop meer informatie over de steekpartij te verzamelen. Daarbij deelde de politie ook flyers uit met informatie over het incident.

Slachtoffer was geliefd

Schubart laat verder nog weten dat de politie geen idee heeft wat het motief van de dader kan zijn. Hidde Bergman was volgens haar een geliefde, sportieve jongeman die geen vijanden had. 'Dat kan betekenen dat het een willekeurige aanval is geweest', zegt Schubart.

Ook vraagt de politie zich af van welke kant Bergman het Jaagpad opgelopen is, en of hij misschien gevolgd is.

176 tips

Eerder kreeg de politie al 176 tips binnen naar aanleiding van de compositietekening van de licht getinte man met donker petje en donkere bovenkleding.

