Zet Donar de goede lijn voort in de finale tegen Landstede?

De basketballers van Donar beginnen dinsdagavond in Zwolle aan de finale van de play-offs tegen Landstede Basketbal. De Groningers zijn in vorm, maar wisten dit seizoen nog niet te winnen van Landstede.

De play-offs worden gespeeld volgens het best-of-seven format.

Voordeel Zwollenaren

De cijfers van het afgelopen seizoen zijn in het voordeel van de Zwollenaren. In de reguliere competitie eindigde Landstede twee plaatsen hoger dan Donar, als nummer twee. Dat niet alleen, Donar verloor alle competitieduels van Landstede, met respectievelijk 7, 6, 22 en 5 punten verschil.

Play-off vorm

Toch lijken de Groningers de echte play-off vorm te pakken te hebben. In de halve finale werd de nummer één van de competitie, ZZ Leiden, met 3-0 verslagen. Het laatste duel in Leiden werd zelfs met maar liefst dertig punten verschil gewonnen (63-93).

Buzzer

Landstede had meer moeite met New Heroes uit Den Bosch in de halve finale. De ploeg van coach Ivica Skelin werd met 3-1 verslagen. In het laatste duel was daar een driepunter voor nodig vlak voor de buzzer van Noah Dahlman, een unicum voor hem.

Derde finale

Het is de derde keer in vier jaar tijd dat Donar en Landstede tegenover elkaar staan in de finale van de play-offs. In 2016 en 2017 pakten de Groningers de titel ten koste van de 'Blauwvingers'. Beide keren eindigde de serie in 4-1 voor Donar.

Landstede stond daarvoor één keer eerder in de finale, dat was in 2005. Ook die werd verloren. Destijds was Demon Astronauts uit Amsterdam met 4-0 te sterk.

Zeven titels

Voor de Groningers is het de twaalfde finale in de historie. Al zeven keer werd het landskampioenschap gevierd door Donar.

Live

Het duel begint dinsdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via een blog op onze website en via de app van RTV Noord.

