Donar deelt eerste tik uit aan Landstede in finale

Shane Hammink legt aan voor een schot, de verdediging van Zwolle is uit balans (Foto: JK Beeld archief)

De basketballers van Donar zijn dinsdagavond goed begonnen aan de finale van de play-offs (best-of-seven). De Groningers wonnen het eerste duel met drie punten verschil (69-72) in Zwolle van Landstede Basketbal.

De tweehonderd meegereisde Groningse fans zagen dat ploeg van coach Erik Braal na het eerste kwart met vijf punten achter stond (18-13). Noah Dahlman was de grote man in de eerste helft met twintig punten namens Landstede. Thomas Koenis maakte er twaalf tot de rust voor Donar. Halverwege was de stand 37-30.



Tweede helft

In het derde kwart ging het een tijdje wat minder voor Donar. De Groningers stonden zelfs even elf punten achter (48-37). Maar via scores van onder andere Drago Pasalic en Lance Jeter stond het ineens 48-47 aan het einde van het derde kwart.



Laatste kwart

Diezelfde Pasalic opende het laatste kwart met twee driepunters. Een score van Hammink maakte er 48-55 van en dwong de thuisploeg tot het nemen van een time-out, na een run van achttien punten van Donar. Vervolgens bleef het spannend.



Slotfase

Twee belangrijke driepunters van Teddy Gipson en eentje van Sean Cunningham brachten de zege wel heel dicht bij voor Donar. De Groningers gaven de voorsprong van vijf punten met nog elf seconden te gaan niet meer uit handen en wonnen met 69-72.



Koenis

Topscorer aan de kant van de Groningers was Thomas Koenis met achttien punten. Lance Jeter maakte er veertien. Noah Dahlman was topscorer aan Zwolse zijde met 24 punten.



Weg naar finale

Donar verloor in de reguliere competitie vier keer van Landstede, toch hadden de Groningers een sterker optreden in de halve finale dan de Zwollenaren. Koploper ZZ Leiden werd met 3-0 verslagen, terwijl Landstede, als nummer twee, vier duels nodig had om New Heroes uit Den Bosch af te schudden.



Derde keer

Het is de derde keer in vier jaar dat beide ploegen elkaar treffen in de finale. Donar won de twee voorgaande keren (2016 en 2017) met 4-1.