FC Groningen op pijnlijke wijze uitgeschakeld in play-offs door Vitesse

De Arnhemmers wonnen met 3-1 van de groen-witten. Door een treffer van Sierhuis, tien minuten voor tijd bij een 3-0 stand, had FC Groningen nog hoop op een stunt. Eén doelpunt was op dat moment genoeg geweest om alsnog door te gaan. Dit was een regelrecht (voetbal)wonder geweest want lange tijd hadden de gasten niets in te brengen in de Gelredome.

Alle Arnhemse goals vielen in de eerste helft. FC Groningen werd in de eerste 45 minuten aan alle kanten voorbij gelopen en moest al na twee minuten de eerste tegentreffer incasseren. Na slecht wegwerken van Reis kwam de bal via Serero terecht bij Ødegaard die Padt slim passeerde.

Onder de voet gelopen

Vitesse denderde door, aan de hand genomen door de uitblinkende Noor. Eerst zette hij in de 28e minuut met een weergaloze steekpass Tim Matavz vrij voor Padt. De Sloveen wist wel raad met dit buitenkansje en verschalkte de kansloze keeper van FC Groningen met gemakt.

Tweede goal Matavz

Dat Ødegaard ook een aardige corner kan nemen bewees hij na een half uur spelen. De bal draaide perfect voor waar Matavz bij de eerste paal Handwerker klopte en voor 3-0 zorgde. Büttner trof bij die actie Reis nog vol in zijn gezicht met zijn elleboog, de VAR keek er naar maar het doelpunt bleef staan.

Dubbele wissel

Tien minuten na de rust werd de zeer ongelukkig spelende Reis naar de kant gehaald samen met Handwerker. Hun vervangers waren Hrustic en Gladon. Het inbrengen van El Hankouri voor Mahi was succesvoller. El Hankouri gaf de voorzet waaruit Sierhuis de Groningse harten weer hoop gaf. Het mocht niet zo zijn in de laatste tien minuten. Zo beleefde FC Groningen een zeer teleurstellend slot van dit seizoen.

Een duel te ver

De ploeg knokte zich door een hele goede serie na de winterstop richting play-offs om Europees voetbal waar dit er na de eerste seizoenshelft absoluut niet naar uitzag. De heenwedstrijd tegen Vitesse werd zomaar nog met 2-1 gewonnen, maar de uitwedstrijd van dinsdag was net een duel te ver voor de gasten.

