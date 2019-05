Koenis: 'We hebben een groep winnaars, daar draait het om'

De center werd na afloop lang toegezongen door het meegereisde Donar-publiek, 200 man sterk. 'Dat is altijd mooi,' glunderde Koenis. 'Zij hebben ons altijd geholpen, ook in mindere tijden. We hebben zelf hard gevochten. Dit is echt een team met winnaars want dit soort wedstrijden, daar draait het om.'

Moeite met Dahlman

Donar had het lange tijd moeilijk met Zwolle. Noah Dahlman was lange tijd ongrijpbaar bij de thuisploeg. 'Hij mocht te makkelijk scoren en zij liepen uit naar een voorsprong van elf punten. Daar hebben wij een goede run tegenover kunnen zetten. We kwamen op een voorsprong van zo'n vijf punten en dat hebben we heel goed vastgehouden.'

Verzilveren

Een prachtige opmaat naar het eerste thuisduel in MartiniPlaza, aanstaande donderdag. 'Winnen is altijd leuk, helemaal voor eigen publiek. Nu moeten we deze overwinning verzilveren anders hebben we er niets aan,' besluit Koenis.

