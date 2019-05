Buijs: 'Het verschil was te groot: zaterdag een acht, nu een drie'

FC Groningen-coach Danny Buijs was realistisch na de uitschakeling door Vitesse (3-1). 'We laten gewoon te weinig zien om ons echt te kunnen meten met dit soort ploegen.'

Wat opviel was vooral het enorme niveauverschil van meerdere spelers ten opzichte van de heenwedstrijd. 'Een aantal spelers was vanavond heel zwak aan de bal,' erkende Buijs. 'Afgelopen zaterdag hadden we meer afstand moeten nemen en vond ik het een acht. Nu is het een drie. Dat is een te groot verval om het clubs uit de subtop echt lastig te maken. Dat verschil heb je nu goed kunnen zien.'

Meedoen

'De belangrijkste les vind ik vooral dat als mee willen doen op dit niveau we niet alleen goed moeten verdedigen, maar ook aan de bal veel meer laten zien. We hebben veel jonge jongens in de selectie, dan weet je dat het met pieken en dalen zal gaan.'

Doorbouwen op fundament

Buijs keek al terug op het seizoen dat nu definitief ten einde is. 'We hebben gehaald wat we wilden halen, een plek bij de top acht na de reguliere competitie. Dat is knap als je ziet waar we vandaan zijn gekomen. Nu doorbouwen op het fundament dat we in de tweede seizoenshelft hebben gelegd,' besluit Buijs.

Afgestraft

Mimoun Mahi ging in de 70e minuut naar de kant, voor het laatst in een FC Groningen shirt zoals later bleek. 'Dit was het dan,' zegt een teleurgestelde Mahi. 'Zuur dat het zo moet eindigen. Vitesse heeft onze fouten afgestraft. Je geeft nog alles, het was niet genoeg. Vitesse is verdiend door, dat moet je ook erkennen.'

Toen jongetje, nu man

De aanvaller keek met een goed gevoel terug op vijf jaar FC Groningen. 'Ik ben hier van een jongetje man geworden. Heb de beker gewonnen en hele mooie jaren beleefd. Ik kan nu, ondanks deze nederlaag, met een goed gevoel afscheid nemen.'

Emoties

Bij aanvoerder Mike te Wierik vochten de emoties teleurstelling en berusting om voorrang. 'Dit is uiteindelijk teleurstellend, gewoon kloten,' maakt Te Wierik van zijn hart geen moordkuil. 'We beginnen dramatisch aan de wedstrijd. Die 2-0 is een goede goal, maar de derde geven we ook weer weg. Een cadeautje, uit een corner nog wel.'

Werkt mentaal

'Het wedstrijdverloop en de tegengoals, dat werkt ook mentaal natuurlijk. Afgelopen zaterdag vond ik ons echt de veel betere ploeg, hadden we met meer goals verschil moeten winnen. Vanavond waren er teveel jongens die hun niveau niet haalden. Dan is dit het resultaat.'

Lees ook:

- FC Groningen op pijnlijke wijze uitgeschakeld in play-offs door Vitesse

- Lees terug: Europese droom FC Groningen vervlogen na nederlaag in Arnhem