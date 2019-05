PvdA wil proef met elektische buurttaxi in Delfzijl

Even met de auto naar het ziekenhuis of een boodschapje doen in de binnenstad: het is voor velen de normaalste zaak van de wereld. Maar voor mensen die geen auto of rijbewijs (meer) hebben, is het lastig.

Nu kun je met het openbaar vervoer of de taxi, maar de PvdA in Delfzijl wil daar iets nieuws aan toevoegen: de Wijkmobiel.

Eenzame ouderen

De Wijkmobiel rijdt al in de Groninger wijk Vinkhuizen en is een kleine elektrische taxi die bestuurd wordt door vrijwilligers. Ze halen passagiers thuis op en zetten ze ook weer bij huis af. Een ritje kost twee euro.

'Eenzaamheid aanpakken'

PvdA-raadslid Henk ten Brinke wil de Wijkmobiel laten rijden in Delfzijl en Farmsum. Volgens hem is dit vervoersmiddel vooral geschikt voor ouderen:

'Het is met name bedoeld om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Je komt gemakkelijker buiten de deur en je kunt onderweg even een praatje maken met de chauffeur', zegt Ten Brinke. 'Die kan vervolgens ook problemen signaleren.'

College is tegen

De elektrische buurttaxi kost de gemeente 20.000 euro per jaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar bedenkingen bij. Volgens het gemeentebestuur is de stadsbus, die nu elk half uur door de stad rijdt en aansluit op de trein, meer dan voldoende dekkend.

'De Wijkmobiel kan het einde betekenen voor lijnen zoals de stadsbus. Er is veel moeite gedaan om vrijwilligers hiervoor te vinden en het is nu naar volle tevredenheid geregeld. Wij denken dat gebruikers van de Wijkmobiel vooral afkomstig zullen zijn van de stadsbus en dit initiatief het einde van deze lijn kan betekenen', schrijft het college in reactie op het plan.

'Geen concurrentie'

Volgens Ten Brinke is er nauwelijks sprake van concurrentie: 'Voor de buslijn moet je naar een halte toe. Dat is voor sommige mensen te ver lopen. De Wijkmobiel haalt je op en brengt je weer thuis.'

Volgende week donderdag wordt duidelijk of de proef er in Delfzijl gaat komen. Dan praat de gemeenteraad over het plan.