Nijland emotioneel in catacomben na verlies FC Groningen

Tranen

'Het is klaar, zo simpel is het,' aldus Nijland terwijl de tranen over zijn wangen liepen. 'Je wist dat die 2-1 een hele gevaarlijke uitslag was. We scoren hier dan nog tegen en dat kansje in blessuretijd van Gladon..tja. Dan is het nu best wel een leeg gevoel dat dit echt het einde is.'

Credits voor Vitesse

Toch gaf Nijland de credits aan Vitesse. 'Zij waren vandaag een maatje te groot voor ons, zo eerlijk moet je zijn. Maar maak je geen zorgen hoor. Morgen pakken we het gewoon weer op. Nog tot het eind van deze maand en dan zit het er echt op voor mij,' aldus Nijland.

