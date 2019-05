Aardbeving van 3.4 in Westerwijtwerd: honderden meldingen gedaan (update)

De provincie Groningen is woensdagmorgen getroffen dor een aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in Westerwijtwerd.

Op de redactie van RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen van de aardbeving. Die was rond 5:50 uur. De meldingen kwamen binnen vanuit een groot deel van de provincie.

Zeerijp en Huizinge

De beving heeft dezelfde kracht als die bij Zeerijp in januari 2018. De zwaarste beving in onze provincie is nog steeds die bij Huizinge in 2012: 3.6 op de schaal van Richter. In 2006 was bij Westeremden een beving van 3.5.

Overigens kan de zwaarte van de beving van woensdagmorgen nog worden aangepast. Het KNMI heeft vooralsnog alleen een automatische melding binnengekregen. Deze kan later naar boven of beneden worden bijgesteld.

Ik ging naar het toilet en het was net of de wc onder me weg donderde Jos Walstra - Stadjer

Uit hele provincie

Bij RTV Noord reageerden mensen uit Winsum, Ten Boer, Bedum, Zeerijp en Appingedam, maar ook uit de stad Groningen en Haren.

Harmke Dokter schrok wakker in Bedum. 'Mijn bed was hevig aan het kraken en het dak maakte lawaai. Verder weet ik nog niet wat er beneden is gebeurd.'

Jos Walstra uit de Groningse wijk Selwerd heeft de beving ook gevoeld. 'Ik stond in de keuken te ontbijten en toen hoorde ik een klap. Vervolgens ging ik naar het toilet en het was net of de wc onder me weg donderde.'