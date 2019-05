Lopend Vuur: Mijn vakantiegeld gebruik ik ook echt voor de vakantie

Sinds 1968 is vakantiegeld voor werknemers bij wet geregeld. De vakantietoeslag is meestal zes tot acht procent van het bruto jaarsalaris. Niet alleen werkenden krijgen vakantiegeld, maar dat geldt ook voor mensen met een ww-, aow- of bijstandsuitkering.

Maar wat doen we met dat extraatje in mei? Is het voor de vakantie of doe je er iets anders mee?

